Saúde Viagens de fim de ano e de férias devem manter a rotina de cuidados com o coração

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Qualquer viagem necessita manter a rotina de cuidados com o coração. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muitas pessoas devem pegar a estrada nesse fim de ano e viajar de férias com os amigos ou a família. Seja para perto ou para longe, dentro do país ou para o exterior, para a praia ou para o interior, qualquer viagem necessita manter a rotina de cuidados com o coração, desde continuar tomando medicamentos até a alimentação balanceada. O médico cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, serviço de hemodinâmica em Londrina, orienta diversos cuidados a serem tomados nessa época do ano.

Exames em dia

“É importante estar em dia com os exames cardíacos, mas, também, continuar mantendo a rotina já prescrita pelo médico”, afirma o especialista. Entre as obrigações está continuar tomando os remédios e medicamentos nos horários estipulados, principalmente os que ajudam a controlar a pressão arterial. Além disso, é importante hidratar-se sempre, de modo especial para quem irá viajar à praia ou a lugares muito quentes. “Tomar água é fundamental para manter o coração e o corpo bem hidratados, o que ajuda na circulação sanguínea”, diz.

Paradas recomendadas

Ficar muito tempo sentado não é recomendável, por isso, mesmo para quem for viajar de carro ou de ônibus, a recomendação é realizar diversas paradas ao longo do caminho, no primeiro caso, ou circular pelo corredor do veículo, na segunda situação, para “esticar as pernas” e ativar a circulação. No destino, mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, sem sair da dieta ou exagerar muito nas comidas gordurosas. “Claro que as festividades de fim de ano vêm com muita comilança, mas vale a pena ter equilíbrio na hora de montar o prato.”

Líquido e saladas

Miguita recomenda tomar muito líquido, além de consumir saladas caso a pessoa tenha exagerado demais na ceia de Natal ou de Ano Novo. O médico cardiologista orienta ainda manter uma rotina de exercícios. “É importante fazer caminhada ou continuar a academia, se onde a pessoa estiver hospedada for possível”, afirma. Para quem precisa, monitorar a pressão e a frequência cardíaca é fundamental.

Fatores de risco

Quais são os fatores de risco para doenças cardiovasculares? Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, colesterol alto, não dormir adequadamente ou viver em lugares com muita poluição atmosférica.

Principais doenças

Quais são as principais doenças do coração e como elas se desenvolvem? As congênitas, que são doenças que as crianças nascem com uma má-formação no coração. E existem doenças que são adquiridas, como a doença das válvulas, artérias coronárias, no músculo do coração, do ritmo do coração. Elas podem se desenvolver por maus hábitos de vida, como as doenças coronarianas, a hipertensão arterial e ainda tem as doenças de origem familiar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/viagens-de-fim-de-ano-e-de-ferias-devem-manter-a-rotina-de-cuidados-com-o-coracao/

Viagens de fim de ano e de férias devem manter a rotina de cuidados com o coração

2024-12-26