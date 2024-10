Grêmio Vice de futebol do Grêmio fala sobre especulação de Felipão

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Com opção de assumir cargo de coordenador técnico, Felipão tem o Grêmio e Palmeiras como suas prioridades Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com opção de assumir cargo de coordenador técnico, Felipão tem Grêmio e Palmeiras como suas prioridades. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em entrevista coletiva concedida por Antônio Brum na manhã desta quinta-feira (17), o vice de futebol do Grêmio falou que a reformulação do elenco e a contratação de um coordenador técnico não foram debatidas.

Após especulações sobre uma possível volta de Felipão, o dirigente negou contato com o treinador. “Amo o Felipão, é um grande ídolo para mim. Um grande gremista. Mas em nenhum momento conversamos com o Felipão sobre essa possibilidade. Também não estamos tratando deste cargo para o ano que vem. Assim como não estamos tratando outras questões contratuais. Nosso foco está voltando para a temporada de 2024”, disse Brum.

Felipão já revelou que poderá ser coordenador técnico no futuro e que o Grêmio e o Palmeiras seriam seus preferidos. A reformulação do elenco para a próxima temporada pode ser grande para o Tricolor, que conta com nove jogadores com contratos próximos do fim.

Dentre eles, tem Geromel, que anunciou sua aposentadoria. Reinaldo, Fabio, Rodrigo Caio, Du Queiroz, Soteldo, Diego Costa e os goleiros Rafael Cabral e Felipe Sheibig ainda não tiveram suas questões resolvidas.

2024-10-17