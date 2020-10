As críticas são por dois lances em que o Grêmio vê como pênaltis não marcados. Primeiro, aos seis minutos de jogo, Pepê recebeu em velocidade na entrada da área e caiu na área em dividida com o lateral-esquerdo Reinaldo. Apesar das reclamações, Traci nada marcou. Aos cinco do segundo tempo, o Grêmio ergueu uma bola na área do adversário, Geromel disputou o lance com o mesmo Reinaldo, e Kannemann finalizou para fora, desequilibrado. O capitão tricolor pediu pênalti do lateral, Traci negou e ainda mostrou-lhe o cartão amarelo.

Paulo Luz chegou a levantar a dúvida sobre as decisões terem sido reflexo da ida de uma comitiva do São Paulo na CBF, com a presença até do coordenador técnico do tricolor paulista Raí, para discutir com o presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba. A conversa entre o clube paulista e o dirigente da entidade, na visão gremista, influenciou no que ocorreu no Morumbi. Paulo Luz acredita que Traci teve participação no resultado da partida.

“O senhor Rafael Traci foi árbitro do VAR em um jogo entre Atlético-MG x São Paulo e teria anulado um gol do São Paulo, orientando o árbitro de campo. O executivo do São Paulo, senhor Raí, com um diretor do clube, esteve na quinta-feira com o Gaciba. Desde aquele dia, a arbitragem estava condicionada, comprometida“, ressaltou o vice de futebol.