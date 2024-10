Política Vice-presidente do PT critica apoio do seu partido a Boulos após derrota: “Morte anunciada”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Quaquá também defendeu mudanças no partido, que segundo ele precisa rever suas pautas e prioridades. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, usou suas redes sociais para criticar o apoio do partido à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL-SP) à prefeitura de São Paulo.

Na publicação, além de chamar a posição da legenda na capital paulista de “morte anunciada”, fez questão ainda de lembrar que foi eleito com 73% dos votos a prefeito de Maricá, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O político não poupou críticas até mesmo ao governo federal, que segundo ele não atuou coordenado com sua base.

“Boulos era a crônica de uma morte anunciada! A candidatura errada na cidade errada! Havia Márcio França, Tabata Amaral e até a Ana Stella Haddad que nunca disputou eleição, mas poderia dialogar com uma ala mais conservadora nas periferias e classe média. Escolhemos uma candidatura com um teto de limite de eleitor de esquerda. Parece que voltamos a reaprender a gostar de perder”, escreveu o deputado federal em seu Instagram.

Na mesma publicação, Quaquá também defendeu mudanças no partido, que segundo ele precisa rever suas pautas e prioridades. Sem citar Lula nominalmente, ele também criticou o governo federal, que para o político não atuou coordenado com sua base dentro do Congresso.

“E o governo federal também não atuou coordenado e apoiando sua base. Age como se não tivesse responsabilidade com as eleições e a luta política real no território. Tá na hora de mudar ou seremos derrotados no momento que não podemos, em 26!”, postou.

Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que houve “super atuação de máquinas” do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição deste ano em São Paulo. A declaração ocorreu nessa segunda-feira (28), na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, ela havia sido questionada sobre quais as razões da derrota de Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito da capital paulista.

“Primeiro, uma super atuação das máquinas. Você tem a máquina do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, que são muito fortes. Isso não pode ser menosprezado”, declarou.

Gleisi também criticou a declaração de Tarcísio que associou Boulos a uma facção criminosa. Segundo a petista, houve uso de “fake news” e “baixaria” por parte do oponente de Boulos.

