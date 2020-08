O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, veio a Porto Alegre nesta sexta-feira (21) para uma visita ao ICI (Instituto do Câncer Infantil). O governador gaúcho Eduardo Leite e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo (PP), acompanharam a ida do general Hamilton Mourão ao instituto. Mourão esteve nas instalações a convite do deputado Tenente-coronel Zucco (PSL), que preside a Frente Parlamentar em Apoio ao Instituto do Câncer Infantil e que é autor da lei que cria a Política de Atenção à Oncologia Pediátrica no RS, sancionada pelo governador no dia 13.

Na ocasião, o vice-presidente da República conheceu o trabalho desenvolvido há quase 30 anos pela entidade e recebeu o título de Sócio Benemérito e a Medalha da Coragem, símbolo de quem apoia a luta de crianças e adolescentes com câncer.

Em seu discurso, Mourão agradeceu aos profissionais de saúde e falou sobre a pandemia do novo coronavírus, que impõe tantas “restrições à liberdade” de todos: “Temos que entender que ainda vamos conviver um tempo com essa doença, até que uma vacina de comprovada eficácia surja ou que a medicina encontre um medicamento que combata os efeitos dela de forma imediata”, afirmou.

“Eu queria aproveitar também essa oportunidade para cumprimentar todos os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate a essa doença desde o primeiro dia e que ao longo do tempo vêm se superando, porque se nós olharmos a quantidade de gente infectada e curada é uma realidade extraordinária. Isso significa que os nossos profissionais foram pouco a pouco entendendo como funciona essa doença, descobrindo a melhor forma de combatê-la e cada vez mais salvando vidas e colocando pessoas de volta nas suas atividades. Lamentamos profundamente por aqueles que partiram”, disse.

Participaram do encontro o casal Alessandra e Derlei dos Santos, pais da menina Emanuele Mader dos Santos, a Manu, paciente oncológica que morreu no ano passado e que deu nome ao projeto que inspirou o deputado Zucco.

“Cumprimento o amigo e colega Zucco pela lei, que vai proporcionar melhor atendimento a crianças que enfrentam essa doença tão terrível que é o câncer, ajudando a salvar vidas. A causa é nobre e merece nosso apoio”, afirmou o presidente da Assembleia.

Estiveram presentes na solenidade, ainda, o deputado federal Bibo Nunes (PSL/RS), o deputado estadual Vilmar Lourenço (PSL) e o superintendente do ICI, Algemir Brunetto.