Rio Grande do Sul Vindima começa nesta semana em Gramado com participação de sete vinícolas

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Vindima em Gramado inicia nesta quinta e seguirá até o dia 3 de março. Foto: Divulgação A Vindima em Gramado inicia nesta quinta e seguirá até o dia 3 de março. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A festa da colheita da uva em Gramado, na Serra Gaúcha, vai começar nesta quinta-feira (8). A cerimônia de abertura será a partir das 18h30 com a apresentação do Coro Vozes de Gramado e Robson Leonardo.

Durante 25 dias, sete vinícolas participantes do evento, todas localizadas no município. A expectativa da organização é de proporcionar aos visitantes experiências especiais relacionadas à tradição da colonização italiana na cidade, além do protagonismo da uva e seus derivados.

São esperados pela Gramadotur, autarquia municipal que organiza o evento, cerca de 200 mil visitantes para o período. O evento estará aberto diariamente ao público das 11h30 às 22 horas.

“Estamos preparando, em parceria com as vinícolas participantes, uma programação especial e muito atrativa para os visitantes. Serão semanas de muita festa, alegria e comemoração da colheita dos nossos produtores, celebrando a uva, vinhos, sucos, geleias e derivados. Convidamos os turistas a virem até Gramado, participarem do evento e, ao mesmo tempo, conhecerem as nossas vinícolas que crescem a cada ano em produção e qualidade”, destaca a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Apesar de as condições climáticas não terem sido favoráveis para uma colheita recorde, a previsão é de que a safra em Gramado tenha entre uma e uma tonelada e meia. Gramado possui atualmente cerca de 90 hectares de área com cultivo de uvas, com uma colheita da safra com média de 1,5 toneladas nos últimos anos.

Entre as variedades de uvas cultivadas se destaca a uva bordô para vinhos coloniais e sucos e outras como niágara, ghoethe, cabernet, merlot e chardonnay. Os dados são da Emater. As vinícolas gramadense produzem anualmente cerca de 100 mil garrafas de vinho e 100 mil litros de suco artesanal de uva.

A festa da Vindima no Centro de Gramado ocorre na Praça das Etnias, transformada em Vila do Vinho. Durante todo o período o local recebe atrações como a pisa gratuita do vinho, degustações, exposição e comercialização de produtos das vinícolas participantes, harmonizações, oferta de conteúdo e atrações musicais e culturais. A entrada na Vila do Vinho é gratuita. A exposição e venda de produtos terá vinhos, sucos, geléias, espumantes, licores, entre outros derivados da fruta.

Completam a programação as experiências oferecidas por cada uma das vinícolas espalhadas pelo interior da cidade. As vinícolas receberão em suas localidades os turistas para experiências e vivências personalizadas com música, gastronomia e, a colheita da uva e degustação dos vinhos e sucos de uva de Gramado. A Vindima seguirá até o dia 3 de março.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vindima-comeca-nesta-semana-em-gramado-com-participacao-de-sete-vinicolas/

Vindima começa nesta semana em Gramado com participação de sete vinícolas

2024-02-07