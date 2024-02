Inter Inter continua na busca pela contratação de jogador do Flamengo

7 de fevereiro de 2024

Rubro-Negro deseja R$ 5,2 milhões a mais pelo volante Thiago Maia. Foto: Marcelo Cortes/CR Flamengo Rubro-Negro deseja R$ 5,2 milhões a mais pelo volante Thiago Maia. (Foto: Marcelo Cortes/CR Flamengo) Foto: Marcelo Cortes/CR Flamengo

O Inter está interessado no volante do Flamengo Thiago Maia. De acordo com a imprensa carioca, o Colorado ofereceu 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões), mas a pedida do Rubro-Negro é superior em 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões). Os números fazem parte de um planejamento do Flamengo para recuperar o investimento realizado no volante, em 2021.

O jogador chegou ao Flamengo em 2020 e viveu altos e baixos, mas conquistou títulos de expressão como uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Na última temporada, o volante recebeu bastante críticas e tem chances de mudar de ares neste ano.

Thiago Maia tem como principal incentivo para mudar de ares, o entusiasmo do técnico do Inter, Eduardo Coudet, que pediu a sua contratação, fato que impulsiona a insistência da equipe gaúcha na mesa de negociações.

