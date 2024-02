Porto Alegre Escorpiões-amarelos são alvo de mais uma ação de captura no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Espécie venenosa já picou ao menos três pessoas na capital gaúcha desde o início do ano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nova operação no Centro Histórico de Porto Alegre, agentes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizarão a partir das 19h30min desta quinta-feira (8) uma busca por escorpiões-amarelos na Praça Dom Feliciano e ruas próximas, área com maior número de capturas da espécie na cidade.

A ofensiva anterior – no mês passado – resultou no recolhimento de 20 exemplares. Desde o início do ano foram relatadas à SMS 50 visualizações nos bairros Centro, Partenon (Zona Leste), São Geraldo, Anchieta, e Mário Quintana (Zona Norte) – os três primeiros também registram um total de três pessoas que necessitaram de atendimento médico após receber a picada do animal, que é venenoso.

Ao longo do ano passado foram nove ações em diferentes locais, com um toral de 359 capturas e seis incidentes. Na lista estão dois episódios no Centro, dois no bairro Mário Quintana e dois no bairro Anchieta, ambos localizados na Zona Norte. Nenhum dos casos foi grave.

Detalhes

O escorpião-amarelo tem veneno altamente tóxico, capaz de matar um ser humano – especialmente crianças, idosos e indivíduos com comorbidades. A picada é dolorosa e faz com que o veneno se disperse pelo corpo, podendo causar náusea, vômito, salivação e taquicardia.

Um exemplar adulto tem cerca de 7 centímetros e sua biologia é peculiar: não existem machos da espécie – a fêmea vive em média quatro anos e se reproduz pelo processo chamado “partenogênese”, em média duas vezes por ano e com 20 filhotes por vez (160 durante a vida).

Seus locais preferidos são ambientes frescos e escuros, tais como frestas de paredes e pisos, restos de materiais de construção ou demolição, ralos, esgotos, bueiros, encanamentos e caixas externas de telefonia. Dentro de casa, podem se alojar em calçados, cortinas e roupas de cama. Não costumam atacar mas se defendem quando se sentem ameaçados.

Cuidados

– Manter os ambientes sem entulho ou lixo, bem como providenciar a correta separação e destinação de resíduos, pois as baratas são um dos alimentos preferenciais dos escorpiões.

– Limpar ralos, pátios e cozinhas.

– Fechar frestas em paredes, móveis e rodapés.

– Utilizar telas nas aberturas dos ralos.

– Manter camas e berços afastados da parede.

– Evitar que lençóis toquem o chão.

– Verificar o interior de calçados, toalhas e roupas antes de usá-los.

– Utilizar luvas grossas e sapatos fechados para manuseio de entulhos e atividades de limpeza em geral.

(Marcello Campos)

