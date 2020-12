Rio Grande do Sul Vinte regiões permanecem em bandeira vermelha no Mapa do Distanciamento Controlado no RS

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Nesta rodada, a única região Covid classificada em bandeira laranja é Guaíba Foto: Divulgação Nesta rodada, a única região Covid classificada em bandeira laranja é Guaíba. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Devido aos altos índices de contágio e internações por Covid-19 no RS, o Gabinete de Crise indeferiu, nesta segunda-feira (21), os dois pedidos de reconsideração enviados pelas regiões de Cachoeira do Sul e Passo Fundo à classificação preliminar da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado.

Assim, o mapa definitivo permanece com 20 das 21 regiões em bandeira vermelha. Nesta rodada, a única região Covid classificada em bandeira laranja (risco médio) é Guaíba. O recurso requisitado pelo município de Cachoeirinha para regredir da bandeira vermelha também foi negado.

Na decisão, baseada nos indicadores do Distanciamento Controlado, ficou evidenciado que o Estado apresenta um aumento de pacientes internados em UTI por Covid-19 e de óbitos provocados pela doença. Passo Fundo, por exemplo, tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%.

Conforme o governo, o cenário atual do Estado é preocupante, pois apresenta a quarta maior taxa semanal de óbitos do País. A média móvel de óbitos por data de inclusão no RS acumula aumento de 23% em relação à semana passada, chegando ao patamar de 71,1 óbitos por dia, o maior desde o início da pandemia, e superando o total de 8 mil óbitos. Com essa elevação, o Estado está próximo de passar a taxa de mortalidade de Alagoas.

O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer na última terça-feira (15). Desde sábado, o Estado passou a ter 19 das 21 regiões Covid em cogestão, com a adesão de Bagé, que podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. Apenas as regiões de Guaíba e Uruguaiana não aderiram à gestão compartilhada.

