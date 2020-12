Rio Grande do Sul Vinte regiões permanecem em bandeira vermelha no Mapa do Distanciamento Controlado no RS

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

98% da população gaúcha está em cidades cujo nível de contágio é considerado alto, segundo o governo Foto: Divulgação

A elevação de casos confirmados de Covid-19 e de hospitalizações em leitos de UTI por causa da doença em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul culminou no indeferimento dos oito pedidos de reconsideração enviados ao mapa preliminar da 31ª rodada do Distanciamento Controlado.

O Gabinete de Crise optou por manter, no mapa definitivo divulgado na tarde desta segunda-feira (07), a classificação em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto) em 20 regiões. A única região classificada em bandeira laranja (risco epidemiológico médio) é a de Taquara, com oito municípios. Isso significa que 98% da população gaúcha está situada em cidades cujo nível de contágio é considerado alto.

“Os pedidos de reconsideração foram indeferidos em função da contínua redução de leitos livres e do aumento da ocupação de leitos de UTI nas macrorregiões. Mesmo que algumas regiões tenham apresentado média final menor do que na semana passada, optou-se pela manutenção das restrições mais severas da bandeira vermelha em um esforço para diminuir o contágio nestes 14 dias”, informou o governo do Estado.

A equipe que monitora os 11 indicadores do Distanciamento Controlado percebeu piora em todos eles – entre as maiores variações, estão o número de casos de Covid-19 ativos (aumento de 20%), os internados em leitos clínicos com Covid-19 registrados nos últimos sete dias (+15%) e os óbitos nos últimos sete dias (+29%).

Essa é a primeira vez, em 31 rodadas, que o mapa definitivo tem apenas uma bandeira laranja e 20 regiões vermelhas. A vigência das novas bandeiras começa à 0h desta terça-feira (08) e prossegue até as 23h59min da próxima segunda-feira (14).

Uma vez que a cogestão regional do Distanciamento Controlado está suspensa até 14 de dezembro, as bandeiras anunciadas devem ser aplicadas seguindo os protocolos definidos pelo Estado.

Clique aqui e acesse o levantamento completo da 31ª rodada do Distanciamento Controlado.

