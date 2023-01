Saúde Viroses: saiba por que são mais comuns no verão e como evitar

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Você já ficou doente e ouviu do médico: isso é uma virose? (Foto: Reprodução)

Você já ficou doente e ouviu do médico: isso é uma virose? Nessa época do ano, receber esse diagnóstico é mais comum do que a gente imagina. Por que é mais fácil pegar virose no verão? Confira dicas para prevenir!

Ficar menos em casa, visitar novos lugares e fazer refeições fora. Sair da rotina nas férias de verão renova as energias para o novo ano. Porém, com as altas temperaturas, os riscos de algumas doenças também aumentam.

Entre elas, a conhecida virose. O termo é comumente usado por médicos para nomear as gastroenterites virais. Basicamente, os sinais mais comuns incluem vômito, diarreia, febre, dor abdominal, enjoo e mal-estar.

Este ano, um surto de virose assustou a população de Santa Catarina. Só em Florianópolis, segunda Secretaria Estadual de Saúde, de 1 a 20 de janeiro, foram registrados 3.102 casos de diarreia. Quatro vezes mais que no mesmo período do ano passado.

Mas por que é tão comum pegar uma virose? Se você nunca teve, com certeza conhece alguém que já sofreu com os sintomas de uma virose no verão. A transmissão acontece com facilidade porque este tipo de vírus é transmitido por gotículas da boca ou nariz ou contato com as fezes de pessoas com a doença. Ou seja, pelo contato oral-fecal.

Basicamente, quando em contato com a boca, mãos, objetos ou alimentos contaminados são meios de transmissão da doença. Dessa forma, as medidas de higiene são as mais indicadas na hora de prevenir a condição.

Então, recomenda-se lavar as mãos com água e sabão após ir ao banheiro e antes e depois de se alimentar. Além disso, frutas e legumes devem ser lavados com água corrente e deixados de molho em solução com água sanitária própria para alimentos.

Dá para prevenir

Medidas como não deixar recipientes fora da geladeira por muito tempo e ficar atento ao prazo de validade dos alimentos já ajudam a prevenir. Além disso, mau cheiro ou mudanças de cor também podem indicar risco de alimentos em decomposição.

Porém, quando as refeições forem feitas fora de casa, recomenda-se que sejam em lugares de confiança. Também existe uma vacina contra o vírus que causa a virose. Ela está disponível para as crianças, uma das faixas etárias mais propensas a adquirir a doença.

Diagnóstico e tratamento

No caso das gastroenterites virais, não há necessidade de fazer exame de sangue. Isso porque as informações laboratoriais não influenciam na evolução e tratamento da condição. Por isso, as recomendações de tratamento de virose são básicas.

Não existem remédios específicos para os vírus que causam esse tipo de infecção. Então se recomenda repouso e restrição de alimentos gordurosos ou açucarados. Entretanto, a dica principal é manter-se hidratado (a) com água ou água de coco.

Além disso, o médico pode prescrever medicações para melhorar a febre, dor e episódios de vômito. Caso os sintomas da virose persistirem por mais três ou quatro dias, é indicado procurar novamente ajuda médica.

