Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

No retorno ao Rio Grande do Sul, o Grêmio derrotou o Fluminense neste domingo (30) por 1 a 0, no estádio Centenário em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gustavo Nunes.

Apesar da vitória, o Tricolor gaúcho não deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 10 pontos, a equipe de Renato Portaluppi agora é a 18° colocada com 10 pontos, um ponto abaixo do Vasco, primeira equipe fora do Z4. Já o Tricolor das Laranjeiras amarga a última posição com apenas 6 pontos.

O próximo compromisso do Grêmio é na próxima quinta-feira (4) contra o Palmeiras, em Caxias do Sul. Antes da bola rolar, o zagueiro argentino Kannemann recebeu uma camisa comemorativa e um placa da direção do Grêmio em razão dos 300 jogos com a camisa do time gaúcho. A marca foi atingida no duelo com Atlético-GO, na rodada anterior. Neste domingo, Kannemann não participou do jogo.

Retornando ao Rio Grande do Sul após as enchentes de maio, o Grêmio começou a partida pressionando em busca do gol. O Imortal teve boas chances com Reinaldo, Gustavo Gomes e Edenilson, mas Fábio e a zaga do Fluminense bloquearam as finalizações. O clube gaúcho dominou as ações no primeiro tempo.

Em busca de quebrar a sequência de sete jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o time de Renato Portaluppi seguia pressionando o lanterna. Gustavo Nunes arriscou de fora da área e viu Fábio fazer boa defesa. Minutos depois, foi a vez de Pavón, que em duas oportunidades seguidas finalizou por cima do gol.

O Fluminense só conseguiu responder na reta final da primeira etapa, quando Terans bateu falta e Marchesín defendeu. No rebote, Thiago Santos furou e perdeu grande chance de abrir o placar. Apesar das boas oportunidades, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

O segundo tempo começou com o Fluminense assustando com Gabriel Pires e Cano, que foram ineficientes na hora da finalização. Quem também tentou foi Lucumí, que virou uma bicicleta, mas a bola foi muito longe do gol.

Depois dos sustos, quem abriu o placar foi o Grêmio. João Pedro cruzou e Gustavo Nunes só completou para abrir o placar no Centenário. Precisando somar pontos para respirar no Brasileirão, o Fluminense, então, se lançou ao ataque, mas pouco conseguiu criar. A situação do Fluminense ficou ainda mais complicada quando Lucumí recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Ficha técnica

– Grêmio

Marchesin; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê (Everton Galdino), Edenilson (Carballo) e Dodi (Natã); Cristaldo (Du Queiroz), Gustavo Nunes Nunes e Pavon (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

– Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon (Kaua Elias), Antonio Carlos e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Martinelli e Gabriel Pires (PH Ganso); Terans (Jan Lucumi), Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Marcão.

Arbitragem

Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG); Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG), Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG) e Igor Junio Benevenuto (Fifa/MG).

