Dicas de O Sul Viva Porto Alegre a Pé terá passeio virtual

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Passeio virtual começa pelo túmulo de Júlio de Castilhos. Foto: Luciane de Oliveira/SMC PMPA Passeio virtual começa pelo túmulo de Júlio de Castilhos. (Foto: Luciane de Oliveira/SMC PMPA) Foto: Luciane de Oliveira/SMC PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura), através do CPH (Centro de Pesquisa Histórica) da Coordenação da Memória Cultura, realiza edição especial virtual do projeto Viva Porto Alegre a Pé com o tema Castilhos: Arte e História de um Monumento. O passeio virtual será orientado pela professora Luciana de Oliveira e estará disponível no sábado (16), às 10h, no Facebook do CPH e da SMC.

O Viva o Centro a Pé e Viva Porto Alegre a Pé ganha edição virtual devido à pandemia do novo coronavírus, que exige isolamento e distanciamento social. Neste passeio, a professora Luciana de Oliveira irá abordar a história e a arte de uma importante obra de Porto Alegre dedicada ao governador da Província Júlio de Castilhos.

Luciana de Oliveira – historiadora, especialista em História do RS (Unisinos), mestre e doutora em História (Pucrs), pós-doutoranda em História (Unisinos) e membro da coordenação do GT Acervos: História, memória e patrimônio da Anpuh-RS (ssociação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul). Mais informações no blog do CPH.

