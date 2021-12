Colunistas Você está preparado para ser promovido?

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

O sucesso também é uma ciência e, como tal, pode ser aprendida. Foto: Reprodução

Promoção, no universo corporativo, nada mais é que o coroamento de um profissional competente, ético e engajado com as metas e os valores da empresa, respeitando seus pares e colaboradores.

Investir em conhecimento técnico, específico para a função que deseja ocupar, é importante, mas não o suficiente. É preciso manter-se constantemente atualizado, não apenas em relação às novas tecnologias da sua área de atuação, mas também quanto ao cenário global e às perspectivas econômicas do país e do mundo. No mundo globalizado, tudo está interconectado. As empresas querem que seus líderes sejam profissionais de visão, capazes de enxergar além do lugar-comum, antecipando-se ao futuro.

Nesse cenário, pessoas arrojadas ocupam lugar de destaque. Aquelas que, pautadas pelo bom senso e pela objetividade, ousam e estão dispostas a correr riscos têm mais chances de ser bem-sucedidas. Pessoas que se antecipam a problemas e encontram soluções diferenciadas, assumem responsabilidades e mostram-se aptas a viver em um mundo em constante mudança.

O sucesso também é uma ciência e, como tal, pode ser aprendida. Antes, porém, é preciso se conhecer melhor, pois o autoconhecimento é a chave para o sucesso. Apenas se permitindo reconhecer suas falhas e aptidões você conseguirá implementar as mudanças necessárias para corrigir seus pontos fracos ou ressaltar seus pontos fortes.

Uma promoção errada pode destruir uma carreira. Imagine um técnico altamente competente que é promovido a gerente do setor em que trabalha. Ele pode dar o melhor de si, tornando-se um técnico ainda melhor, mas isso não fará dele um bom gerente. Ele estará fadado ao fracasso se não se ajustar à nova realidade e adquirir habilidades em liderança e gestão de pessoas.

Quem almeja um cargo de liderança tem de gostar de lidar com pessoas. Se esse não é o seu perfil, esqueça. Procure outros caminhos, invista em outras competências e reavalie a sua meta profissional. Mas se você tem um bom envolvimento com seus colegas, mesmo que não seja o “número um”, tem mais chances de ser um bom líder, pois competências técnicas são mais fáceis de ser aprendidas.

Avaliar adequadamente uma oportunidade e saber recusá-la, caso não esteja preparado ou não se encaixe à nova posição, é sinal de maturidade e não configura falta de competência. Ao contrário, mostra que você está atento à sua realidade e focado em seus objetivos. Além disso, a consciência da sua fraqueza frente à demanda ou ao desafio pode ser o estopim para que você busque preparar-se melhor para as próximas oportunidades.

Promoção não se pede. Então, para fazer sua imagem profissional saltar aos olhos de seus superiores ou do pessoal de RH quando surgir uma oportunidade, seja competente, ético e transparente; invista em conhecimento; mantenha-se atualizado; comprometa-se com a visão e os valores da companhia; tenha uma postura empreendedora; e desenvolva características pessoais, como liderança, iniciativa, capacidade para delegar.

Ingressar em uma grande corporação não garante mais emprego para toda a vida. Ao contrário, cada vez mais, nas grandes corporações, o profissional é posto a prova constantemente. Apenas os mais eficazes sobrevivem e, mesmo assim, precisam continuar se aprimorando para não serem postos de lado amanhã… Portanto, esteja atento às características profissionais necessárias para garantir um lugar de destaque no rol das pessoas bem-sucedidas.

