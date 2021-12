Tecnologia Você precisa de uma webcam para negócios? Conheça a solução para empresas de todos os calibres

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Fazer uma videoconferência ou videochamada com características amadoras é impensável quando se trata de negócios. Foto: Divulgação Fazer uma videoconferência ou videochamada com características amadoras é impensável quando se trata de negócios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mundo das webcams existem dispositivos que cobrem modestamente as necessidades básicas de conectividade de qualquer usuário. E isso pode ser bom por um tempo, mas não vai além do ambiente caseiro.

No entanto, quando a implantação em massa é necessária, a clareza do vídeo e do áudio não pode ser comprometida. Fazer uma videoconferência ou videochamada com características amadoras é impensável quando se trata de negócios.

Para transmissões em formatos profissionais e de qualidade, é preciso aumentar a aposta e adquirir a tecnologia necessária para que tudo isso seja possível. Isso é exatamente o que os empresários encontram na webcam Logitech C920e.

Saiba mais sobre os recursos e benefícios desta webcam de videoconferência de ótima qualidade, com enquadramento visual e sonora de alta definição.

Para quem quer ter uma boa aparência em todas as videoconferências com streaming, este gadget é a resposta que procuram.

Por que a C920e é a webcam ideal para empresas?

Organizações em crescimento, pequenas e médias empresas e negócios globais têm demandas frequentes de comunicação com qualidade. Isso inclui áudio e vídeo claros e transparentes durante todas as sessões de streaming.

Para o mundo dos negócios, existem fatores chave a serem considerados. Ao escolher a webcam ideal para videoconferências profissionais é essencial verificar a conformidade com pelo menos esta checklist:

Resolução padrão (1080p) e full HD

Microfones que capturam sua voz de maneira clara e natural

Autofoco HD e correção de brilho

Possibilidade de personalizar funções mínimas de vídeo, como zoom e cor

Com certificação e compatibilidade em diferentes plataformas reconhecidas

A melhor webcam empresarial C920e oferece todos esses benefícios. Isso o torna perfeito para implantação em grande escala no ambiente de negócios.

Características técnicas da webcam C920e

Estas são as principais características tecnológicas do Logitech C920e:

Microfones omnidirecionais

Possui microfones omnidirecionais duplos integrados de nível profissional que permitem que a voz do usuário seja capturada e transmitida com muita clareza, em um alcance de até um metro de distância.

Autofoco HD

As videochamadas podem ser observadas com total clareza e nitidez, graças à função de correção automática dos pontos de iluminação e componentes ópticos.

O resultado é uma imagem profissional em todos os tipos de reuniões onde é preciso mostrar apenas o rosto ou o resto do palco. Ele funciona com a tecnologia RightLight ™ 2 que permite otimizar a nitidez, mesmo em condições de pouca luz.

Resolução Full HD 1080

Este gadget está de acordo com os padrões de resolução mais desejáveis, com a melhor relação qualidade-preço.

Ele oferece várias resoluções de 1080p / 30fps (até 1920 x 1080 pixels) e 720p / 30fps (até 1280 x 720 pixels). O zoom digital é de 1x.

Aplicativo Logi Tune

O mini aplicativo de desktop Logi Tune permite que o usuário assuma o ajuste e a personalização de vídeo em dispositivos pessoais. É uma ferramenta que está disponível em vários modelos da Logitech, incluindo o C920e.

Esse recurso ajuda a simplificar funções como zoom e ajuste de cor, sem causar interferência ou interrupções, e facilita o download de atualizações.

Certificação para empresas

Para as empresas de hoje, é importante que seus equipamentos possam ser perfeitamente acoplados à maioria das plataformas de streaming disponíveis.

Esta webcam é certificada para Zoom®, TAA e aplicativos como Microsoft Teams®, BlueJeans, Pexip, Google Meet ™, Cisco Webex®, Fuze, Lifesize Cloud, GoToMeeting ™, Vidyo e RingCentral Video.

Peso leve, clipe universal e compatibilidade

A webcam pesa apenas 162 gramas, incluindo o clipe universal. Tem 94 mm de comprimento, apenas 43,3 mm de altura e 71 mm de profundidade.

O comprimento do cabo é de 1,5 m.

É compatível com Windows 7 ou superior, MacOS 10.10 ou superior e Chrome OS ™.

Enquadramento 78 °

Cobre um campo de visão diagonal de 78 ° (CDV). Isso permite um enquadramento equilibrado do usuário e da sala de conferência.

O enquadramento de 78 ° é um alcance muito mais profissional do que a maioria das webcams de campo estreito que só permitem que você veja o rosto do participante e um pouco mais do ambiente.

Em suma, esta abertura de enquadramento é suficiente para o palestrante compartilhar claramente projeções, documentos, vídeos e outros recursos visuais.

Sem dúvida, a Logitech C920e é uma webcam com todas as facilidades técnicas exigidas pelas organizações empresariais atuais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia