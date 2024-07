Esporte Vôlei feminino: saiba quais são as jogadoras convocadas para a Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Brasil estreia nos Jogos Olímpicos no dia 29 de julho, às 8h, contra Quênia Foto: Volleyball World/Divulgação Brasil estreia nos Jogos Olímpicos no dia 29 de julho, às 8h, contra Quênia. (Foto: Volleyball World/Divulgação) Foto: Volleyball World/Divulgação

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, na quinta-feira (4), as atletas convocadas para a seleção feminina que disputarão os Jogos Olímpicos de Paris, na França. A central Carol e a ponteira Gabi foram as primeiras a serem chamadas para a disputa.

A entidade divulgou a lista total aos poucos pelas redes sociais com a ajuda de alguns famosos e personalidades de fora do mundo do esporte. Gabi e Carol foram anunciadas pelo ator e apresentador Fábio Porchat.

Aos 30 anos, Gabi Guimarães disputará sua terceira Olimpíada. Assim como Carol, ela foi prata nos Jogos de Tóquio, em 2020. A ponteira ainda integrou a equipe que competiu na Rio 2016. Gabi é a capitã da Seleção Brasileira.

O influenciador Fred Bruno ficou responsável por anunciar a líbero Nyeme, única convocada para a posição por Zé Roberto. Coube à cantora Teresa Cristina anunciar a participação das centrais Thaísa, que é bicampeã olímpica (Pequim 2008 e Londres 2012), e Diana, que vai disputar sua primeira Olimpíada.

O ator Lázaro Ramos anunciou as ponteiras Ana Cristina e Julia Bergmann, enquanto a influenciadora Luíza Góes revelou a convocação da oposta Lorenne.

A jornalista Renata Heilborn, que trabalha no próprio canal da CBV, anunciou três nomes: as levantadoras Macris e Roberta, e a ponteira/oposta Rosamaria. O apresentador e ator Otaviano Costa, que já foi jogador de vôlei, ficou responsável por anunciar a ponteira/oposta Tainara.

O Brasil estreia nos Jogos Olímpicos no dia 29 de julho (segunda-feira), às 8h, contra a seleção do Quênia. No Grupo B, ainda estão Polônia e Japão.

Confira as atletas convocadas:

Ana Cristina – ponteira

Carol – central

Diana – central

Thaisa – central

Gabi – ponteira

Júlia Bergmann – ponteira

Lorenne – oposta

Macris – levantadora

Nyeme – líbero

Roberta – levantadora

Rosamaria – oposta

Tainara – oposta

Datas e horários dos jogos do Brasil

29 de julho (segunda-feira), às 8h: Brasil x Quênia

1º de agosto (quinta-feira), às 8h: Brasil x Japão

4 de agosto (domingo), às 16h: Brasil x Polônia

Vôlei feminino em Paris

Ao todo, as seleções disputarão 26 partidas no vôlei feminino em Paris, sendo 18 pela fase de grupos, quatro nas quartas de final, duas nas semifinais, a final e a disputa pelo bronze. Todos os jogos ocorrerão na Arena Paris Sul, na capital francesa, entre os dias 28 de julho e 11 de agosto.

Os jogos da fase de grupos serão realizados até o dia 4 de agosto (domingo). No dia 6 (terça-feira), entrarão em quadra as oito seleções remanescentes pelo ouro. Já no dia 8 (quinta-feira), serão conhecidas as equipes finalistas após as disputas das semifinais.

Em 10 de agosto (sábado), duas seleções vão brigar pela medalha de bronze. Já no dia 11 (domingo), o país campeão olímpico de vôlei será definido.

