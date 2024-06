Vôlei Brasil vence a Polônia e vai às quartas-de-final da Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Seleção brasileira domina duelo de times até então invictos e chega ao nono triunfo seguido. (Foto: Volleyball World)

Nessa quarta-feira (12), a Seleção Brasileira obteve uma vitória importantíssima sobre a Polônia. Em duelo de equipes até então invictas, o Brasil foi superior na maior parte do tempo e levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/17, 25/17 e 25/16.

Assim, chegou ao nono triunfo em nove jogos, assumiu a liderança e garantiu vaga na fase final da Liga das Nações feminina de vôlei. Gabi foi o grande destaque da partida, com 24 pontos. Substituta de Ana Cristina, Júlia Bergmann anotou 17.

Com a vitória sobre a Polônia, o Brasil chega a 25 pontos, ultrapassa o rival e assume a liderança da Liga das Nações. Também carimba a vaga nas quartas de final, já que não poderá mais ser alcançado pelo Canadá, atual oitavo colocado.

Jogo

O Brasil começou melhor e abriu 11 a 4. Ainda administrando a vantagem, as comandadas de Zé Roberto Guimarães tiveram 17 a 13 no placar. Mas, a partir daí, começou a recuperação polonesa. A seleção europeia melhorou na virada de bolas, dificultou a vida do ataque brasileiro e assumiu a dianteira, fechando o set em 25 a 22.

Assim como na parcial anterior, o Brasil iniciou o segundo set abrindo vantagem. Desta vez, no entanto, não deu espaço para reação da Polônia. Sob o comando de Gabi, Júlia Bergmann e Rosamaria, a seleção brasileira venceu por 25 a 17.

Insanidade. Não existe outra palavra para definir o terceiro set. O Brasil abriu 9 a 4 e viu as polonesas marcarem nove pontos seguidos, virando para 12 a 9. Logo depois, porém, foi a vez de as brasileiras anotarem nove pontos em sequência e recuperarem a vantagem. A partir daí, deu tudo certo, e o triunfo verde e amarelo veio com 25 a 17 no placar.

A última parcial teve o início mais equilibrado. Com uma sequência de aces e pontos de bloqueio, o Brasil abriu vantagem já na reta final. Destaque para Júlia Bergmann, que cresceu em momento decisivo, e Gabi, dona do jogo, com 24 pontos. O placar do quarto set foi de 25 a 16.

Em um jogo que se desenhava difícil antes mesmo do primeiro saque, Gabi assumiu a responsabilidade. Com 24 pontos, foi o nome da partida contra a Polônia. Sempre com categoria, virou bolas importantes e honrou o papel de capitã, motivando as companheiras.

A escalação de Júlia Bergmann como titular surpreendeu. A camisa 17 entrou no lugar de Ana Cristina, que sentiu leve desconforto na panturrilha esquerda. Mas a mudança deu certo. Júlia foi a segunda maior pontuadora do Brasil, com 17 pontos, e apareceu muito bem em momentos decisivos dos sets. Ainda ajudou bastante na recepção.

O Brasil voltará à quadra nesta quinta-feira (13), às 6h (de Brasília), contra a Alemanha. Será mais uma oportunidade para as comandadas de Zé Roberto manterem a invencibilidade a menos de dois meses da Olimpíada de Paris (França).

