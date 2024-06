Vôlei Na Liga das Nações de Vôlei, Brasil vence a Polônia

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Seleção Brasileira venceu a polonesa por 3 sets a 1. (Foto: Volleyball World)

Com excelente partida de Leal, a seleção brasileira masculina de vôlei superou a Polônia por 3 sets a 1 (25/21, 25/17, 21/25 e 25/23) nesse sábado (8), em Fukuoka, no Japão, em mais uma grande atuação na Liga das Nações (VNL) 2024.

O oposto cubano naturalizado brasileiro terminou o duelo com nada menos que 22 pontos e foi o melhor pontuador da partida. Ele apareceu virando bolas em monentos cruciais – como no fim do quarto set, em que a Polônia quase forçou um tie-break. Alan, que fez outros 19 pontos, também se destacou pelo Brasil.

“Tudo funcionou, a gente está muito feliz, o time jogou muito bem. Entrei concentrado para fazer uma grande partida e graças a Deus foi tudo bem,” comentou Leal em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) logo após a partida.

A Seleção Brasileira atuou com uma faixa no braço em sinal de luto pelo falecimento de Pampa, campeão Olímpico em Barcelona 1992.

“Nunca vou esquecer da voz dele e de como brincava com as pessoas. Era um cara de uma energia incrível. Acompanhamos a batalha dele e sua partida é muito triste. Era jovem ainda. A família e as pessoas próximas perderam um ser humano ímpar, um cara do bem. Vou lembrar sempre dele com um sorriso,” comentou o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho.

Com o resultado, a Seleção Brasileira termina a segunda semana da VNL 2024 com três vitórias e uma derrota. Além da Polônia, venceu seus dois primeiros compromissos em Fukuoka: primeiro diante da Alemanha, e na partida seguinte, contra a República Islâmica do Irã. No terceiro duelo, jogou muito bem, mas caiu diante da invicta Eslovênia.

A equipe terminou a sua primeira semana da VNL, realizada no Maracanãzinho, com duas vitórias e duas derrotas, no retorno de Bernardinho ao comando. Na estreia, caiu diante de Cuba, depois teve triunfos sobre a Argentina, de virada, e contra a Sérvia. Fechando os confrontos no Rio de Janeiro, perdeu para a Itália.

O Brasil já está classificado a Paris 2024 tanto no masculino quanto no feminino, tendo obtido as vagas via Pré-Olímpico. A VNL 2024 é a última competição de seleções da modalidade, e as cinco vagas finais serão distribuídas pelo ranking internacional após a disputa do torneio, em junho.

A Seleção Brasileira masculina de vôlei só volta a atuar no dia 18 de junho, abrindo sua participação na terceira semana da da Liga das Nações 2024 diante dos Países Baixos, em Manila, nas Filipinas. O jogo será às 6h de Brasília (DF).

