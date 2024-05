Vôlei Itália vence Brasil pela Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

No final do quinto set, em bola duvidosa, a arbitragem mandou voltar um ponto que daria o empate para o Brasil no 14 a 14. (Foto: Divulgação/FIVB)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei se despediu do Maracanãzinho com derrota na Liga das Nações. A Itália venceu o Brasil por 3 a 2 (17/25, 25/15, 22/25, 25/17 e 15/13). O Brasil encerra sua participação nesta primeira etapa da VNL com duas vitórias e duas derrotas (a outra para Cuba, na estreia). A Itália está invicta na competição com quatro vitórias.

No final do quinto set, em bola duvidosa, a arbitragem mandou voltar um ponto que daria o empate para o Brasil no 14 a 14. Na volta, a Itália fechou o jogo em ponto de ataque.

“Fui para o segundo saque mas havia perdido a adrenalina… É difícil um ponto decidido por uma brecha. Tivemos oportunidades para não chegar nesse placar do finalzinho. O arbitro até ficou triste por ter apitado (antes da conclusão do ponto) e eu até o entendo. Não saímos felizes após uma derrota mas sim pela evolução”, disse Lucarelli, autor do saque matador que confundiu a arbitragem no final do jogo.

O italiano Michieletto foi o maior pontuador da partida, com 21 pontos. Pelo lado do Brasil, Leal marcou 17 pontos.

“Infelizmente tem coisas que não podemos controlar, o foco agora é na próxima etapa e levaremos este jogo como aprendizado”, lamentou Darlan. “Estamos seguindo um ótimo caminho para chegar aos playoffs e aos Jogos de Paris.”

Agora, o torneio volta a receber os jogos do feminino. A seleção de Zé Roberto, que está invicta após a primeira fase no Rio, enfrenta o Japão, na terça-feira, em Macau, na China.

Já o masculino, depois dos jogos no Rio, viajará para o Japão para dar sequência à competição.

Jogo

Nesse domingo (26), com destaque no bloqueio, o Brasil fechou o primeiro set em 25/17. Foram sete pontos neste fundamento, destaque para Leal e Flávio (ambos com dois pontos). Na segunda etapa, os italianos reagiram e o Brasil não pontuou neste fundamento que havia feito a diferença.

Na terceira parcial, o Brasil fez dois pontos de bloqueio com Leal, que terminou o set com cinco pontos. Leal e Darlan foram os maiores pontuadores (cinco pontos cada), mas Lucarelli, com quatro pontos, também foi muito bem no set que foi a 25/22.

No quarto set, a Itália voltou a forçar o saque, complicando a vida dos brasileiros. Sem a eficiência do bloqueio, o Brasil voltou a perder a parcial: 25/17. O tie break foi disputado ponto a ponto e no final da parcial, uma confusão da arbitragem prejudicou o Brasil.

Sequência

A VNL conta com 16 equipes por gênero, ranqueadas de acordo com a lista da FIVB (Federação Internacional de Voleibol). A primeira fase acontecerá entre 21 de maio e 26 de junho e dura três semanas, com uma de intervalo entre cada.

As equipes jogam 12 partidas no total, em sedes diferentes. As oito melhores avançam à fase final eliminatória, que começa com as quartas de final. A Polônia, anfitriã da fase final, tem vaga garantida no mata-mata, que acontece entre 28 e 30 de junho.

Veja os jogos da segunda semana do masculino, em Fukuoka, no Japão (sede para o Brasil) e Ottawa, no Canadá:

4 de junho

* Alemanha x Brasil

* Polônia x Bulgária

* Irã x Japão

* Argentina x Estados Unidos

* Canadá x Cuba

5 de junho

* Eslovênia x Turquia

* Alemanha x Japão

* Sérvia x Holanda

* França x Itália

6 de junho

* Irã x Brasil

* Bulgária x Alemanha

* Polônia x Turquia

* Cuba x Holanda

* Estados Unidos x Itália

* Canadá x Argentina

7 de junho

* Bulgária x Irã

* Brasil x Eslovênia

* Japão x Polônia

* Cuba x Itália

* França x Holanda

* Estados Unidos x Sérvia

8 de junho

* Turquia x Irã

* Polônia x Brasil

* Japão x Eslovênia

* Cuba x França

* Canadá x Estados Unidos

* Sérvia x Argentina

9 de junho

* Turquia x Alemanha

* Bulgária x Eslovênia

* Itália x Holanda

* Argentina x França

* Canadá x Sérvia.

