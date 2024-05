Inter Wanderson participa de primeiro treino do Inter em Itu, no interior de São Paulo

22 de maio de 2024

Atacante colorado se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo Foto: Ricardo Duarte/Internacional Atacante colorado se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A intertemporada em Itu, no interior de São Paulo, começou oficialmente para o Internacional. Na terça-feira (21), a equipe de Eduardo Coudet realizou o primeiro trabalho no hotel onde jogadores e comissão técnica ficarão hospedados. A novidade foi a participação de Wanderson.

O atacante apareceu realizando trabalho com bola nas imagens divulgadas pelo clube. Wanderson se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o período de treinos no Parque Esportivo da PUCRS, na semana passada, o atacante apenas correu no gramado para aprimorar sua condição física.

Wanderson e Lucca aguardam liberação do departamento médico para ficarem à disposição de Coudet. Lucca apresentou um incômodo na coxa esquerda durante o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, último compromisso do Inter antes da breve paralisação em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

O Inter terá mais seis dias de treinamento até o confronto contra o Belgrano (ARG), na Arena Barueri, pela Copa Sul-Americana, partida que marca a retomada do calendário colorado após a parada em função das enchentes.

