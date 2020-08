Wesley Safadão gravou uma série de vídeos em seu Instagram na noite deste domingo (30) para comentar os boatos de que teria inventado estar com o novo coronavírus. O cantor explicou que fez os testes para saber se estava com Covid-19 e que eles deram positivo, ao contrário de sua mulher, Thyane Dantas, que teve seus exames negativos.

“Estão rolando alguns comentários que eu estou inventando que eu estou com Covid. Já pensou? Porque o meu deu positivo, o da Thyane deu negativo, ela está aqui do meu lado. Bom, gente, no início e durante a pandemia, eu já tive vários sintomas. Fiz os testes e deram negativo. Logo esta semana, que não estou sentindo nada, graças a Deus, fiz o exame nesta quinta-feira, porque na sexta ia gravar o programa do Faustão e, para gravar, tem que ter o exame em dia e fiz. Para a surpresa, deu positivo. Que foi esse exame que vou mostrar para vocês”, disse Safadão, mostrando o resultado do teste.

O cantor continuou e falou que, assim que viu o que estava com Covid-19, cancelou a gravação na Globo e sua live. “Peguei o avião e vim embora para casa. Quando cheguei aqui, tinha um infectologista me aguardando”, contou.

Safadão e a mulher, Thyane, perguntaram ao médico se deveriam se afastar. “Foi quando ele disse: ‘amanhã a gente vai mandar [enfermeiros] aqui, faz o exame também e depois a gente vai definir juntos como vamos caminhar nos próximos dias’. Bom, fizemos os exames, o meu deu positivo novamente, e Junão [que trabalha cm o cantor] e Thyane deram negativo”, continuou.

Segundo o cantor, o médico explicou que o fato do exame de Thyane não dar positivo, não significa que ela não tinha pegado a Covid-19 e que o vírus poderia estar no período de incubação. Por isso, os dois seguem isolados e longe dos filhos, Ysis, de 6 anos, e de Dom, de 1 – o cantor ainda é pai de Yhudy, de 9 anos, de seu relacionamento com Mileide Mihaile.

“Pronto, nós vamos fazer outros exames terça-feira, se não estou enganado, e vamos seguindo de acordo com o que o médico está falando. Então, só para deixar claro e bem desenhado para todo mundo tirar qualquer dúvida, não reparei que mostrei o testei do Junão e não mostrei o meu teste positivo. Enfim, rede social é rede social e a gente convive com essas coisas”, declarou Safadão, que ainda mostrou o vídeo do dia do exame e, novamente, os resultados.