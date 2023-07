Tecnologia WhatsApp Chat é lançado oficialmente para interagir com usuários no aplicativo

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

O WhatsApp Chat vai enviar novidades sobre o aplicativo aos usuários. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp Chat foi lançado nesta quinta-feira (20). De acordo com a Meta, o bate-papo oficial da plataforma foi projetado para manter os usuários informados a respeito das últimas novidades relacionadas ao mensageiro.

A ferramenta havia sido anunciada em março e até então estava em teste com um pequeno grupo de pessoas, mas agora ficará disponível para um público maior. Será por meio dele que a empresa divulgará as melhorias incluídas nas atualizações mais recentes do aplicativo, por exemplo.

A novidade foi anunciada por meio de um post no perfil do WhatsApp no Twitter, que diz: “Apresentando o WhatsApp Chat, nosso bate-papo oficial, onde compartilharemos as últimas dicas, truques, produtos e atualizações de privacidade que tornam o WhatsApp ainda melhor para você. Fique de olho para nosso primeiro bate-papo sobre a verificação em duas etapas”.

O perfil do WhatsApp Chat vai entrar em contato com quem tem o app de mensagens instalado no celular para compartilhar notícias e truques que facilitem a utilização da plataforma. Logo na estreia do novo canal oficial, os usuários receberão dicas sobre a verificação em duas etapas, para melhorar a segurança da conta.

Em uma nota, o porta-voz da Meta disse: “Estamos lançando uma nova maneira de ajudar as pessoas a aproveitar ao máximo sua experiência no WhatsApp com uma conversa unidirecional para que possam ouvir diretamente de nós, dentro do aplicativo, sobre os recursos mais recentes e as principais dicas”.

Como o WhatsApp Chat funciona?

Embora o funcionamento do chat do WhatsApp não tenha sido detalhado no anúncio do mensageiro, o recurso deve ter uma mecânica semelhante ao das conversas na plataforma. É possível que o perfil oficial só seja acionado quando entrar em contato diretamente com o usuário, para trazer alguma dica ou novidade.

Um detalhe importante a ser observado é a presença do selo verificado junto ao perfil que enviar a mensagem, indicando que se trata de um contato legítimo. Isso pode ajudar a evitar a aplicação de golpes e tentativas de ataques de phishing por parte de cibercriminosos tentando se passar pela conta autêntica do WhatsApp.

