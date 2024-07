Brasil Inteligência Artificial fica indisponível no WhatsApp e Instagram no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Empresa também atualizou política de privacidade, que previa a possibilidade de coletar dados de usuários do Instagram e do Facebook para treinar sua IA. (Foto: Reprodução)

A Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, disse nessa quarta-feira (17) que interrompeu no Brasil os recursos de inteligência artificial generativa (ou genAI). O termo se refere às ferramentas capazes de criar conteúdos, como acontece com o ChatGPT, criado pela OpenAI.

A medida foi tomada pela Meta após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), vinculada ao governo federal, determinar que a empresa suspendesse a coleta de dados de usuários para treinar sua inteligência artificial.

“Decidimos suspender ferramentas de genAI que estavam ativas no Brasil enquanto engajamos com a ANPD para endereçar suas perguntas sobre IA generativa”, disse a Meta, em nota.

A IA generativa é uma área da inteligência artificial usada para desenvolver ferramentas capazes de criar textos, imagens, vídeos, músicas e códigos de programação, por exemplo.

Um dos recursos de IA generativa da Meta é o criador de figurinhas no WhatsApp, que consegue fazer desenhos inéditos a partir de uma breve descrição por texto. Este recurso não está disponível neste momento.

A empresa de Mark Zuckerberg também planejava liberar em julho no Brasil a Meta AI, assistente de inteligência artificial integrada ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Ela pode conversar com usuários, gerar imagens, criar textos e responder perguntas.

Mudança na política

A Meta atualizou a política de privacidade do Instagram e do Facebook no Brasil. O novo documento é válido desde 9 de julho e retirou pontos que tratavam sobre a coleta de dados para treinar a inteligência artificial da empresa.

Treinamentos de modelos de inteligência artificial envolvem o uso de grandes quantidades de dados e são necessários para que, em uma etapa seguinte, eles sejam capazes de analisar informações e até gerar conteúdo por conta própria.

“Neste momento, estamos adiando a aplicação das mudanças que fizemos relacionadas à inteligência artificial na Meta”, informou a companhia na página da nova versão da política.

Esta versão reverteu uma mudança que a Meta havia feito em junho para prever a possibilidade de treinar sua IA com informações disponíveis publicamente nas redes sociais, como fotos e textos compartilhados pelos usuários – mensagens privadas não são incluídas nessa lista.

“Usamos informações que estão publicamente disponíveis online e informações licenciadas. Também usamos informações compartilhadas nos produtos e nos serviços da Meta”, dizia a versão anterior do documento.

O trecho foi questionado pela ANPD, que determinou a suspensão da política. O órgão previu multa de R$ 50 mil por dia “em virtude do risco iminente de dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais dos titulares afetados”.

