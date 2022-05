Tecnologia WhatsApp está testando recurso para facilitar o envio de respostas

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ainda não há nada confirmado em relação ao lançamento da ferramenta. Foto: Reprodução Ainda não há nada confirmado em relação ao lançamento da ferramenta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda na fase de testes o novo recurso do WhatsApp foi divulgado pelo portal oficial da aplicação WABetaInfo. O software que está em constante desenvolvimento agora passa por mais uma mudança no bate-papo. A ideia é que os usuários possam responder com mais facilidade as mensagens recebidas.

Ainda não há nada confirmado em relação ao lançamento da ferramenta, porém, os avanços já foram grandes e parece que o objetivo dos desenvolvedores foi alcançado. Por enquanto os testes estão acontecendo na versão Web do app e em breve será testado nas versões Android e iOS.

Ainda na fase de testes o novo recurso do WhatsApp foi divulgado pelo portal oficial da aplicação WABetaInfo’. O software que está em constante desenvolvimento agora passa por mais uma mudança no bate-papo. A ideia é que os usuários possam responder com mais facilidade as mensagens recebidas.

Ainda não há nada confirmado em relação ao lançamento da ferramenta, porém, os avanços já foram grandes e parece que o objetivo dos desenvolvedores foi alcançado. Por enquanto os testes estão acontecendo na versão Web do aplicativo de mensagens e em breve será testado nas versões Android e iOS.

Criptografia

O WhatsApp atualizou o aplicativo beta para usuários do iPhone com uma mensagem focada em privacidade e segurança. A tela traz detalhes sobre a aplicação da criptografia de ponta a ponta, com informações sobre a importância disto para as conversas.

Essa tela de reforço não é novidade, mas ela traz alguns ajustes que a tornam mais completa do que a mensagem passada. Além disso, agora existe um link mais visível que aponta para esta página com mais detalhes do recurso de segurança.

Um print de tela compartilhado pelo site WABetaInfo mostra a tela aprimorada. Você poderá localizar a novidade no rodapé do aplicativo, logo após a última atualização de status, histórico de chamadas, lista de bate-papo ou relação de dispositivos conectados.

Ali você saberá tudo o que é protegido pela criptografia: mensagens de texto e voz, chamadas de áudio e vídeo, fotos, vídeos e documentos, compartilhamento de local e atualizações de status. Ou seja, na prática, praticamente todos os recursos do aplicativo é abrangido pela tecnologia de segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia