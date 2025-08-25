Tecnologia WhatsApp ganha novo painel para exibição de emojis e reações

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Antes, o recurso mostrava uma longa lista vertical, que exigia mais tempo de rolagem e não era considerado prático. Foto: Reprodução

O WhatsApp atendeu ao apelo de usuários e começou a testar mudanças no painel de exibição de emojis e reações dentro dos canais. A novidade foi identificada nesta semana na versão beta liberada para iPhone.

Antes, o recurso mostrava uma longa lista vertical, que exigia mais tempo de rolagem e não era considerado prático. Agora, o mensageiro aposta em um design mais compacto e intuitivo, exibindo todas as reações de forma condensada, acompanhadas de números ao lado. Assim, o usuário consegue visualizar rapidamente quais emojis foram mais utilizados em determinada mensagem.

Para acessar o novo painel, basta tocar sobre qualquer mensagem já curtida ou reagida por outros membros. Ao abrir a aba, é possível não apenas conferir a contagem geral de reações, mas também escolher rapidamente um dos emojis mais populares para interagir com o conteúdo.

Nos grupos, o WhatsApp manteve a organização em formato vertical, mas também aplicou melhorias no design. A proposta é diminuir a poluição visual e tornar a navegação mais fluida, principalmente em conversas muito movimentadas, onde o excesso de interações pode comprometer a experiência.

Embora ainda não haja previsão de lançamento para todos os usuários, a empresa tem feito mudanças constantes em busca de uma interface mais limpa e uniforme. Nas últimas semanas, por exemplo, o aplicativo reformulou a página de visualização de status, ampliou a integração dos emojis nesse recurso e testou novas opções de personalização para figurinhas.

Outra novidade em desenvolvimento é a possibilidade de criar figurinhas diretamente no aplicativo, sem depender de ferramentas externas, recurso já liberado em fase experimental para parte dos usuários do iOS. Além disso, há testes de recursos que permitem visualizar múltiplas contas no mesmo aparelho e até mesmo melhorias na aba de chamadas, que ganha atalhos mais acessíveis.

As mudanças reforçam a estratégia do WhatsApp de alinhar sua experiência a outros mensageiros mais modernos, como o Telegram e o iMessage, que há tempos oferecem maior flexibilidade no uso de reações. Com a base de mais de 2 bilhões de usuários ativos no mundo, a empresa busca atualizar suas ferramentas sem comprometer a simplicidade que consolidou sua popularidade.

Até que as novidades cheguem à versão estável, resta acompanhar as próximas atualizações do aplicativo. Historicamente, o WhatsApp costuma liberar novos recursos para parte dos usuários no beta, expandindo gradualmente para Android e iOS após a fase de testes.

