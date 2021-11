Tecnologia WhatsApp lança ferramenta para criação de figurinhas personalizadas. Saiba como usar

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Por enquanto, recurso só está disponível na versão do aplicativo para computador. (Foto: EBC)

Os adeptos das já tradicionais figurinhas que costumam tornar mais divertidas as mensagens do WhatsApp contam com uma novidade. Trata-se de uma ferramenta virtual para criar os “stickers”, de forma personalizada. A má notícia é que isso só poderá ser feito na versão Web do aplicativo, utilizada em computadores.

Ainda não há informações se o recurso chegará também a smartphones. O editor de imagens já começou a ser disponibilizado, segundo a empresa.

Até então, era preciso usar aplicativos específicos, oferecidos por outras empresas, para criar os “stickers”. Ou então baixar galerias disponíveis na rede. Ou salvar as enviadas por amigos e outros contatos.

Outro aspecto técnico é que para manusear a ferramenta, é preciso ter a versão mais recente do WhatsApp Web. Feito isso, abra uma conversa, clique no ícone de anexos (clipe de papel) e depois no botão de figurinhas.

Por fim, basta escolher uma foto no seu computador e carregá-la no aplicativo para gerar um sticker. Na aba de figurinhas do também há um botão que direciona para o editor.

O procedimento tem sido considerado relativamente fácil, mas tende a proporcionar melhores resultados se o usuário já possui alguma experiência ou habilidade para edições desse tipo.

Dentre os milhões de usuários do WhatsApp, é provável que boa parte desconheça todas as possibilidades de exploração das funcionalidades do aplicativo. Como permanecer invisível ou off-line, por exemplo. Quem busca um pouco de privacidade e não deseja ser incomodado em alguns momentos do dia pode conferir as dicas:

— Modo avião: ao acionar a funcionalidade, o aparelho celular fica desconectado da internet, o que permite ler e responder conversas off-line. Apenas quando retornar ao modo comum, o WhatsApp irá se conectar à rede e enviar as mensagens.

— Barra de notificação: o usuário pode visualizar e até responder mensagens através da barra de notificações, sem precisar entrar no aplicativo, o que mostraria status de online.

— Unseen: aplicativo permite usar o WhatsApp sem precisar ficar on-line.

— Flychat: outro aplicativo, mas com mecanismo parecido ao da barra de notificação: permite responder mensagens sem entrar no WhatsApp.

— Desligar a internet: método mais radical que funciona exatamente como o modo avião.

