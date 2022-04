Tecnologia WhatsApp segue Telegram e prepara opção para criar enquetes em grupos

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Ferramenta nativa vai criar enquetes para fazer votações no WhatsApp. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp terá uma opção para criar enquetes, assim como no Telegram. A função permitirá que os usuários criem votações em conversas em grupo para tomar decisões com amigos, familiares, colegas de trabalho e afins. A futura atualização foi revelada pelo WABetaInfo.

Os detalhes da novidade deram as caras na versão 22.9.0.70 do WhatsApp Beta para iPhone (iOS). Conforme relatado pelo site, a atualização trouxe vestígios das enquetes para grupos. A função oferece um meio para que os participantes de uma conversa coletiva criem uma votação para escolher um restaurante, nome de um projeto, entre outras possibilidades.

As enquetes são anexadas na própria conversa após a criação. Em um exemplo dado pelo site especializado, a votação traz a pergunta “o que nós teremos para o jantar”. Em seguida, os integrantes do grupo têm cinco opções para escolher o que desejam para, depois, apertar o botão “Votar” para validar a escolha.

A interface é parecida com a alternativa do Telegram. Isto porque, após a escolha de uma alternativa, o resultado é apresentado aos demais participantes da conversa em um pequeno gráfico. As perguntas também são oferecidas diretamente em um balão do chat – ou seja, não é preciso abrir outra janela para votar.

Apesar da antecipação da interface, o site não informou quais funções estarão disponíveis ao criar uma enquete. No Telegram, por exemplo, o usuário tem acesso às opções Votação Anônima e Múltiplas Respostas. O mensageiro rival também possui o Modo Quiz, modalidade que possui apenas uma resposta certa a ser escolhida.

As enquetes do WhatsApp estão em desenvolvimento. Até o momento, não há previsão de lançamento da função aos usuários.

WhatsApp Beta expande reações para iPhone

As reações com emoji começaram a dar as caras no WhatsApp Beta para Android em março. Agora é a vez do app para iPhone (iOS): segundo o WABetaInfo nesta terça-feira (19), os usuários da versão de testes do mensageiro para celulares da Apple começaram a receber a novidade. A atualização surgiu na compilação de número 22.9.0.71.

A ferramenta oferece uma nova forma para interagir em conversas. Caso um amigo envie uma mensagem, você pode usar cinco opções de emojis para reagir ao conteúdo. Depois, a carinha escolhida vai aparecer no rodapé do balão, próxima à hora de envio do conteúdo, como acontece no chat do Instagram.

De acordo com o WhatsApp, as reações serão levadas à versão estável do app em breve. Outros recursos também chegarão em um futuro próximo, o compartilhamento de arquivos de até 2 GB e a opção para administradores excluir mensagens de outras pessoas em grupos. As Comunidades, por outro lado, só serão implementadas no Brasil após as eleições.

