Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Por enquanto, a versão beta está disponível apenas para alguns usuários do IOS. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp está trabalhando em uma atualização em sua ferramenta de áudios. Segundo o site WaBetaInfo, especializado em notícias sobre a plataforma, uma versão beta para IOS está sendo lançada para usuários, que poderão mexer em outras funções ou abrirem um bate-papo ao mesmo tempo em que ouvem algum áudio.

O WaBetaInfo alerta que se o usuário não conseguir ouvir o áudio ao alternar para outras funções, significa que sua conta do WhatsApp não está pronta para permitir que o recurso seja testado. A solução é aguardar uma atualização futura, que deverá liberar para mais usuários.

Por enquanto, o recurso não será testado no WhatsApp beta para Android e não há data definida para o lançamento. O recurso se limita ao aplicativo, não sendo possível sair do WhatsApp pelo Smartphone e continuar ouvindo o áudio.

Edição de imagens

Entre os recursos testados regularmente pelo WhatsApp dentro de suas atualizações beta, uma nova versão – de número 2.22.3.5 – está trazendo novidades sobre ferramentas de desenho preparadas para funcionar no Android, além de outras mudanças para a plataforma web. De acordo com o site WABetaInfo, que monitora versões de teste de aplicativos, os recursos envolvem a utilização de novos lápis para edição de imagens.

Embora as mudanças estejam ainda em fase de desenvolvimento, a ideia parece ser adicionar dois lápis diferentes para desenhar em imagens e vídeos, permitindo que os usuários do aplicativo de mensagens possam ter uma experiência mais personalizada. De acordo com a publicação, serão disponibilizados dois novos lápis, um mais grosso e um mais fino do que o existente hoje.

Como funcionarão os novos lápis do WhatsApp?

A expectativa é de que o lápis mais grosso criado na versão beta do WhatsApp para Android possa introduzir novas cores nos elementos do bate-papo da interface. A imagem acima mostra a nova interface que está sendo testada nos celulares com o sistema do Google.

De acordo com os testadores, a plataforma para desktop do mensageiro poderá receber um novo tom verde escuro nas bolhas dos chats. Embora a ferramenta ainda esteja desativada por padrão na versão beta, ela deverá funciona quando o Modo Escuro estiver ativado.

Entre as mudanças percebidas e anunciadas estão também um novo tom azul no plano de fundo do aplicativo e na barra de conversas da tela principal, além de um inédito gerenciamento de reações a mensagens que está sendo testado no iOS. O recurso poderá funcionar como o Facebook, mostrando quais usuários reagiram ou curtiram suas mensagens, e quais os emojis usados, o que poderá ser uma ferramenta útil para testes por produtores de conteúdo.

