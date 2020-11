Magazine Whindersson posa para novo affair no Jalapão e brinca: “Sinto que sou demais”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Gatinho gostoso e lindo", respondeu estudante de engenharia Maria Lina Deggan em post de humorista no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Whindersson Nunes, que está viajando pelo Jalapão com o novo affair, Maria Lina Deggan, posou para a estudante de Engenharia no Fervedouro das Macaubas, um dos pontos turísticos do Tocantins, e compartilhou os registros no Instagram, nesta quarta-feira (4).

“Ela me vê igual eu sinto, e eu sinto que eu sou demais”, avisou o humorista na legenda das imagens em que está de sunga e mostrando o corpo magro, após perder mais de 15 quilos nos últimos meses. “Gatinho gostoso e lindo”, respondeu Maria Lina no post do ex-marido de Luísa Sonza.

Whindersson e Maria Lina estão no Estado, onde curtiram o feriadão juntos. Os dois ainda não assumiram o namoro publicamente – no Dia de Finados (2), Maria Lina postou e deletou um registro com Whindersson em seu Instagram.

Nas redes, Luísa Sonza pediu os fãs que não atacassem o ex-marido ou Maria Lina. “Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo”, disse a cantora, que foi atacada nas redes sociais ao assumir o romance com Vitão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine