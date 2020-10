Porto Alegre WimBelemDon entrega cestas básicas para famílias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Famílias são atendidas na sede da ONG com todos os cuidados necessários Foto: Divulgação Famílias são atendidas na sede da ONG com todos os cuidados necessários. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês em que completa 20 anos de atuação, a ONG WimBelemDon, em Porto Alegre, faz a sua oitava entrega de doações em seis meses de campanha de arrecadação. Nesta quinta-feira (09), além das cestas básicas que serão doadas às famílias atendidas, cada um dos educandos receberá como presente especial o jogo de cartas UNO.

A entrega é feita na sede do WimBelemDon e inclui cestas básicas com itens alimentícios e de higiene pessoal e residencial e um cartão alimentação no valor de R$ 60 para que as famílias possam complementar suas cestas com produtos que julguem importantes nas suas refeições, além de um estímulo à economia local. A empresa Della Nonna Alimentos e o Restaurante Árabe Baalbek participam da ação, doando produtos alimentícios.

Os recursos vêm da campanha de arrecadação Combate Covid, realizada pela instituição. As doações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas por meio do site combatecovid.org/wimbelemdon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre