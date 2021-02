O aviso de que a versão de maio de 2020 finalmente foi liberada para todos apareceu no site da Microsoft. “O Windows 10, versão 2004 está projetado para ampla implantação. O status de manutenção recomendado é o Canal Semestral”, afirmou a empresa em nota publicada na quarta-feira (3).

A mensagem indica que, agora, a versão pode ser baixada por todos os usuários, exceto os que têm máquinas que não preenchem requisitos de hardware da Microsoft. A liberação ampla também inclui a correção de vários erros que foram encontrados por usuários que atualizaram para a versão 2004 em etapas anteriores.

O que muda

A atualização do Windows 10 libera melhorias na busca, que conseguirá mostrar arquivos desejados mesmo com pequenos erros de digitação. Além disso, o indexador de busca do sistema poderá ser encerrado caso o modo de economia de bateria esteja ativado ou o uso de CPU ou disco fique muito alto.

A Microsoft também faz mudanças na Cortana, que se torna um aplicativo independente e realiza tarefas em uma interface parecida com um chat. Enquanto isso, a aba Desempenho do Gerenciador de Tarefas passa a mostrar o tipo de disco, para ajudar quem usa mais de uma unidade de armazenamento, e a temperatura da placa de vídeo.

O Windows 10 atualiza o Swift Pair, seu recurso de pareamento Bluetooth rápido. Agora, é possível concluir a conexão entre PCs e outros dispositivos por meio de uma notificação, sem precisar abrir a janela de configurações. Para ver todas as mudanças, confira este especial com as novidades do Windows 10 May 2020 Update.

O Windows 10 October 2020 Update, também conhecido como versão 20H2, ainda não está disponível para todos os usuários. Em nota divulgada no seu site em outubro de 2020, a Microsoft indicou que a atualização pode ser baixada apenas por usuários com a versão 1903 que clicarem manualmente em “Verificar se há atualizações” no Windows Update.

A empresa informou que está avançando de forma lenta com esta versão para garantir uma experiência de download confiável. O Windows 10 October 2020 Update se concentra em correções para permitir segurança e desempenho, mas, ainda assim, traz mudanças no menu Iniciar e no comando Alt+Tab.