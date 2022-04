Mundo Xangai registra primeiras três mortes em nova onda de covid

18 de abril de 2022

Cidade chinesa vive sob intenso confinamento por doença. (Foto: Reprodução)

A cidade de Xangai registrou as três primeiras mortes por Covid-19 no atual surto que colocou a localidade sob intenso confinamento há mais de um mês, informaram as autoridades nesta segunda-feira (18).

“As três pessoas pioraram após a internação no hospital e suas mortes ocorreram mesmo com todos os esforços médicos”, informa a prefeitura em uma postagem nas redes sociais. As vítimas eram duas mulheres de 89 e 91 anos e um homem de 91 que já tinham problemas de saúde crônicos como doenças coronárias, diabetes e pressão alta.

Por conta do intenso controle desde o início da pandemia, a variante ômicron só chegou a Xangai há cerca de um mês. E, assim como aconteceu em outras cidades ao redor do mundo, a disseminação dos casos foi rápida e intensa. Em média, são mais de 20 mil contágios por dia.

Como a China adota a política de “zero caso”, Xangai também foi colocada no sistema de fazer, primeiramente, lockdowns localizados nas áreas de surto.

No entanto, com o alastramento de infecções, todos os 26 milhões de moradores precisaram entrar em confinamento e só podem sair de casa com autorização para necessidades básicas, como a compra de alimentos ou atendimento médico.

Antes dessas três mortes, a China havia computado dois óbitos em 19 de março na província de Jilin, também alvo de um surto, após passar mais de um ano sem registrar nenhum falecimento pela doença.

