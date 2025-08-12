Mundo Xi Jinping diz a Lula que apoia a soberania do Brasil e que países darão exemplo de autossuficiência juntos

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Conforme o comunicado brasileiro, os líderes falaram sobre Brics e oportunidades de negócios. Foto: Ricardo Stuckert/PR Conforme o comunicado brasileiro, os líderes falaram sobre Brics e oportunidades de negócios. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo o relato do governo chinês acerca da conversa telefônica na manhã de terça (12), horário de Pequim, entre o líder Xi Jinping e o presidente Lula, “a China está pronta para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global”. Já conforme o comunicado brasileiro, eles falaram sobre Brics e oportunidades de negócios.

Xi acrescentou que “a China apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional e apoia o Brasil na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos, exortando todos os países a se unirem na luta decidida contra o unilateralismo e o protecionismo”.

Os primeiros relatos oficiais da conversa não diziam se a escalada tarifária americana, que vem se concentrando nos países do grupo Brics, havia sido tratada diretamente. Pequim divulgou depois uma versão ampliada, dizendo que Lula “informou Xi sobre a recente situação das relações do Brasil com os EUA, bem como a posição firme e inabalável do Brasil em defender sua própria soberania”.

“As relações entre a China e o Brasil estão em seu melhor momento na história, com a construção de uma comunidade sino-brasileiro com um futuro compartilhado e o alinhamento das estratégias de desenvolvimento dos dois países começando bem e progredindo de forma fluida”, afirmou Xi, em referência à sinergia de projetos da Iniciativa Cinturão e Rota e do Novo PAC.

“O lado chinês está pronto para trabalhar com o Brasil para aproveitar oportunidades, fortalecer a coordenação e proporcionar mais resultados mutuamente benéficos de cooperação”, acrescentou.

Ele descreveu o Brics como “plataforma-chave para construir consenso no Sul Global” e convocou os países do grupo a “defender, juntos, as normas básicas que regem as relações internacionais e proteger os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento”.

Xi destacou ainda, no relato divulgado pela rede CCTV e pela agência Xinhua, entre outros veículos do país, que a China vai trabalhar com o Brasil para “construir juntos um mundo mais justo e um planeta mais sustentável”, prioridade brasileiras na relação diplomática bilateral.

Acrescentou que os dois países devem “garantir o êxito da Conferência da ONU sobre Mudança Climática em Belém e promover o papel do grupo Amigos da Paz na facilitação da solução política da crise na Ucrânia”. A televisão chinesa registrou que a conversa foi a pedido de Lula. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/xi-jinping-diz-a-lula-que-apoia-a-soberania-do-brasil-e-que-paises-darao-exemplo-de-autossuficiencia-juntos/

Xi Jinping diz a Lula que apoia a soberania do Brasil e que países darão exemplo de autossuficiência juntos

2025-08-12