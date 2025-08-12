Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Xi Jinping diz a Lula que apoia a soberania do Brasil e que países darão exemplo de autossuficiência juntos

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Conforme o comunicado brasileiro, os líderes falaram sobre Brics e oportunidades de negócios.

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Conforme o comunicado brasileiro, os líderes falaram sobre Brics e oportunidades de negócios. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Segundo o relato do governo chinês acerca da conversa telefônica na manhã de terça (12), horário de Pequim, entre o líder Xi Jinping e o presidente Lula, “a China está pronta para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global”. Já conforme o comunicado brasileiro, eles falaram sobre Brics e oportunidades de negócios.

Xi acrescentou que “a China apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional e apoia o Brasil na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos, exortando todos os países a se unirem na luta decidida contra o unilateralismo e o protecionismo”.

Os primeiros relatos oficiais da conversa não diziam se a escalada tarifária americana, que vem se concentrando nos países do grupo Brics, havia sido tratada diretamente. Pequim divulgou depois uma versão ampliada, dizendo que Lula “informou Xi sobre a recente situação das relações do Brasil com os EUA, bem como a posição firme e inabalável do Brasil em defender sua própria soberania”.

“As relações entre a China e o Brasil estão em seu melhor momento na história, com a construção de uma comunidade sino-brasileiro com um futuro compartilhado e o alinhamento das estratégias de desenvolvimento dos dois países começando bem e progredindo de forma fluida”, afirmou Xi, em referência à sinergia de projetos da Iniciativa Cinturão e Rota e do Novo PAC.

“O lado chinês está pronto para trabalhar com o Brasil para aproveitar oportunidades, fortalecer a coordenação e proporcionar mais resultados mutuamente benéficos de cooperação”, acrescentou.

Ele descreveu o Brics como “plataforma-chave para construir consenso no Sul Global” e convocou os países do grupo a “defender, juntos, as normas básicas que regem as relações internacionais e proteger os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento”.

Xi destacou ainda, no relato divulgado pela rede CCTV e pela agência Xinhua, entre outros veículos do país, que a China vai trabalhar com o Brasil para “construir juntos um mundo mais justo e um planeta mais sustentável”, prioridade brasileiras na relação diplomática bilateral.

Acrescentou que os dois países devem “garantir o êxito da Conferência da ONU sobre Mudança Climática em Belém e promover o papel do grupo Amigos da Paz na facilitação da solução política da crise na Ucrânia”. A televisão chinesa registrou que a conversa foi a pedido de Lula. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Com 14 deputados no alvo após motim da oposição, Câmara suspendeu apenas quatro de 234 pedidos no século
Banco de Sangue do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre necessita de doadores para reposição do estoque
https://www.osul.com.br/xi-jinping-diz-a-lula-que-apoia-a-soberania-do-brasil-e-que-paises-darao-exemplo-de-autossuficiencia-juntos/ Xi Jinping diz a Lula que apoia a soberania do Brasil e que países darão exemplo de autossuficiência juntos 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 47 milhões
Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá Turismo de Galpão e Ciranda Escolar
Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa instala CPI sobre os serviços de energia no RS
Rio Grande do Sul Demissões voluntárias aumentam 17% no primeiro semestre no Rio Grande do Sul
Política Lula anuncia envio de projeto ao Congresso para regulamentar redes sociais para jovens e crianças
Política Partido de Bolsonaro anuncia nova obstrução na Câmara dos Deputados após o presidente da Casa adiar discussão sobre o fim do foro privilegiado
Economia Tarifaço: Lula diz que medida de ajuda a exportadores será de R$ 30 bilhões em crédito
Economia Dólar cai abaixo dos R$ 5,40, no menor valor desde junho de 2024; Ibovespa encerra em alta
Mundo Governo Trump critica Lula, chama Moraes de “censor” e diz que os direitos humanos no Brasil se deterioraram
Economia Banco Central informa que brasileiros ainda têm mais de R$ 10 bilhões “esquecidos” em instituições financeiras
Pode te interessar

Mundo Governo Trump critica Lula, chama Moraes de “censor” e diz que os direitos humanos no Brasil se deterioraram

Mundo Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa em investigação de corrupção

Mundo Secretário de Defesa dos Estados Unidos compartilha vídeo com pastores defendendo que mulheres não devem votar

Mundo “Você quer viver em lugares assim?”: o que Trump disse sobre Brasília ao decretar emergência em Washington