Magazine Yanna Lavigne e Bruno Gissoni pensam em segundo filho: “A gente tem vontade”

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Atores são pais da pequena Madalena Foto: Reprodução/Instagram Atores são pais da pequena Madalena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O casal de atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, que são pais de Madalena, de 2 anos, conversaram sobre aumentar a família.

“A gente sempre está se acostumando, porque sempre tem um vindo [risos]. Veio com muita saúde. Vicente é lindo e a família deles é maravilhosa. A família inteira é muito numerosa, sempre falta alguém nas reuniões”, disse Bruno Gissoni.

Questionado pelo veículo sobre ser pai novamente, Gissoni disse que deixa a vida acontecer. “Acho que a gente não planeja nada. Se vier, que venha com saúde, com muito amor. A gente tem a vontade, mas também se não acontecer, a gente está muito feliz com a Madalena, super preenchido.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário