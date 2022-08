Grêmio Zagueiro Bruno Alves segue com dores e pode desfalcar o Grêmio na partida contra o Criciúma

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Defensor teve um estiramento no ligamento do tornozelo e precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Ituano Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da derrota na última sexta-feira (26) contra o Ituano, o Grêmio, time comandado por Roger Machado, teve mais uma notícia negativa. Bruno Alves teve um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo e pode ficar fora da partida contra o Criciúma (SC) nesta terça-feira (30), às 21h30min.

Na manhã de domingo (28), o defensor não desceu para o treinamento no gramado do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O jogador ficou tratando as dores no tornozelo com a equipe médica do Grêmio. O zagueiro passou por exames, mas não teve lesão detectada, apesar do estiramento.

Caso Bruno Alves não viaje para o confronto contra o Criciúma, Natã deve ser o parceiro ao lado de Geromel, já que Kannemann se recupera de uma lesão muscular na panturrilha.

