 10º Congresso Espírita do RS termina com palestras, oficinas e paineis diversos sobre espiritismo e vida em sociedade

Encerrou neste domingo (13) o 10º Congresso Espírita do RS. Uma das palestras foi de Sérgio Luis da Silva. Com o tema Educação Integral como Elemento de Harmonia na Sociedade, o autor abordou alguns mitos sobre espiritualidade e evangelização. “As pessoas não precisam deixar de ser pessoas para se evangelizar. Jesus nunca fez juízo sobre sexualidade ou consumo, por exemplo. Todos têm o direito de receber a água viva”, pontuou o palestrante. Outro assunto da palestra foi a oração e seus benefícios para os indivíduos. “A oração não é exclusividade de pessoas religiosas. Ela é para todos. É um recurso que temos para interagir com a nossa espiritualidade, independente de religião ou crença e que ajuda na saúde mental e física”, concluiu Sérgio.

O professor e escritor Vinícius Lousada também subiu ao palco do Congresso nesta manhã para falar sobre Liderança Educadora Inspirada em Jesus. O amor e o otimismo foram pontos importantes levantados pelo palestrante. “Quando amamos ativamos o amor. Manifestando o otimismo contagiamos as pessoas próximas. Nós que já encontramos o amor no espiritismo temos o dever de ativar esse sentimento nos nossos irmãos. Aí que entra a nossa liderança”, afirmou Lousada.

O 10º Congresso Espírita do RS, que teve seu início na sexta-feira, 11, terminou neste domingo, 13. Durante os três dias, o evento contou com painéis, apresentações artísticas e palestras voltados a reflexão e debate sobre assuntos relacionados ao tema do evento. Entre os palestrantes destacam-se Rossandro Klinjey, Haroldo Dutra Dias, Álvaro Chrispino, Cézar Braga Said, Sérgio Luís da Silva Lopes e Vinícius Lima Lousada.

Os congressos espíritas do RS, desde a sua primeira edição, têm se constituído em marcos positivos para o Movimento Espírita, difundindo o Espiritismo a milhares de pessoas e acelerando o processo de transição planetária rumo à regeneração.

O objetivo geral do 10º Congresso é sensibilizar e estimular os participantes à compreensão da educação como a obra redentora de Jesus para a humanidade, o caminho cuidadosamente apresentado por Ele para a conquista do reino de Deus, através da transformação dos nossos hábitos e relações.

Todas as informações sobre o Congresso estão em www.espiritismors.org.br.