O 1º RPMon (Regimento de Polícia Montada) de Santa Maria (Região Central do Estado) está completando 127 anos. Criada em 1892 pelo presidente da então Província do Rio Grande do Sul, Fernando Abott, com a denominação de “1º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul”, a unidade teve como primeiro comandante o tenente-coronel Fabrício Pillar.