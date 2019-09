30kg de cocaína e crack são apreendidos em Rio Grande com ajuda de cães farejadores  

Com a ajuda de cães farejadores do departamento K9 da Alfândega, a Receita Federal, em conjunto da Polícia Federal (PRF), apreendeu cerca de 30kg de cocaína e crack em Rio Grande, nesta sexta-feira (06). A droga estava localizada no painel de um carro. A PRF chegou a abordar o veículo pela manhã, mas não havia encontrado a carga. Somente quando foi solicitado o apoio dos cães farejadores é que agentes conseguiram obter êxito na operação, com a localização exata das drogas.

O veículo ficou retido, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária.

