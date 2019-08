51 anos do Abrigo Beneficente Monsenhor Felipe Diehl será comemorado com jantar dançante

A união de homens e mulheres é fundamental para aplacar o sofrimento dos que têm menos, como comprovado nos dias de inverno rigoroso aqui no Estado, quando foram realizadas diversas ações de solidariedade. Um dos exemplos de acolhimento e dedicação vem do maior abrigo do Rio Grande do Sul, o Monsenhor Felipe Diel, mantido pela Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, que recebe todas as noites pessoas em situação de rua. No mutirão de julho de combate ao frio, o Abrigo aumentou significativamente o número de vagas.

A importância desta instituição vem de décadas. O Abrigo completa 51 anos e para comemorar será realizado, na noite de 17 de agosto, às 20h30min, um jantar dançante no Salão de Eventos da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes.

No cardápio, frango assado, carne suína assada, molho barbecue, massas com molhos diversos e saladas.

O valor dos ingressos a 30 reais será revertido às obras sociais do Abrigo Monsenhor Felipe Diel.

