Semana das Águas inicia programa Mexatchê da Semana de Porto Alegre

A partir deste sábado (23), os porto-alegrenses terão a oportunidade de assistir e participar de esportes náuticos na Orla do Guaíba. A abertura oficial da edição 2019 do programa Mexatchê – Movimenta Porto Alegre ocorreu na manhã de hoje, na Orla Moacyr Scliar, e contou com a presença do vice-prefeito Gustavo Paim. A Semana das Águas integra a programação da Semana de Porto Alegre.

A ação, que prevê a realização de diversas semanas esportivas, será desenvolvida ao longo do ano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), por meio da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer. O objetivo é promover saúde, educação e inserção social por meio do esporte, além de assegurar uma melhor qualidade de vida para os moradores da capital.

A primeira etapa da programação é a Semana das Águas, que terá diversas atrações, como workshop de mergulho, demonstração de barco à vela, passeios de canoa havaiana e aula gratuita de caiaque. As inscrições são por ordem de chegada.

A regata de aniversário de Porto Alegre, que irá ocorrer no dia 30 de março, também integra a programação.

