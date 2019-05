Ed Sheeran anuncia parceria com o Chance The Rapper

Quem apostou em Shawn Mendes e Taylor Swift, ou 5sos x Charlie Puth, na parceria do novo feat com Ed Sheeran, errou! A música “Cross Me”, do possível novo projeto No.6 Collaborations Project foi lançada hoje (24), em parceria com Chance The Rapper. O cantor lançou dicas e brincou no Instagram sobre quem seria o cantor parceiro, mas o nome apareceu pouco nos comentários.

Assim como “I Don’t Care”, que ele cantou junto com Justin Bieber, essa versão é super dançante e com uma pegada pop bem forte! A voz do britânico casou perfeitamente com o estilo de rapper, e nós já estamos viciados e repetindo o refrão “cross me, cross me!”. Adoramos, Ed! E agurdamos as próximas.

Confira

