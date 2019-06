Fuja do imprevisto! Conheça os principais golpes envolvendo viagens e saiba como evitá-los ou reagir a eles

Em decorrência da proximidade das férias de inverno no Brasil, a Kaspersky Lab realizou um levantamento para orientar a população sobre os cuidados necessários no antes e depois de viajar. Nas dicas, o instituto demonstra que foram descobertos mais de 8 mil ataques de phishing disfarçados de propostas, em plataformas de hospedagens reconhecidas. Também foram identificados e-mails falsos, de pessoas que se passavam por agências de viagem e induziam as vítimas a assinarem pacotes e serviços pagos.

Para evitar situações assim, a companhia listou riscos e formas de evitá-los, para que as pessoas possam aproveitar a viagem ser preocupações desnecessárias:

• Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Então é melhor evitar;

• Examine cuidadosamente a barra de endereços antes de inserir informações confidenciais, como seu login e senha. Se algo estiver errado com o URL (está mal escrito, não se parece com o original ou usa alguns símbolos especiais em vez de letras), não insira nada nesses sites;

• Reserve sua estadia apenas em sites verdadeiros de fornecedores confiáveis, de preferência digitando o endereço do site manualmente na barra de endereço;

• Não clique em links provenientes de fontes desconhecidas (seja em e-mails, SMS ou redes sociais);

• Nunca deixe seus pertences, incluindo seus dispositivos, sem supervisão – em qualquer lugar. Leve todos os seus equipamentos com você quando sair do seu quarto de hotel;

• Evite os riscos de Wi-Fi inseguro. As redes abertas podem ser uma armadilha para redirecionar as pessoas para sites fraudulentos. Basta uma pessoa mal-intencionada escolher um local de grande tráfego, se conectar a uma rede aberta / criar uma conexão com nome similar do hotel e esperar que o internauta acesse um site de compras ou Internet Banking para roubar seus dados. Para se conectar sem ter essa preocupação, basta criar uma conexão segura, usando o Kaspersky Secure Connection, que protege seus dados mesmo quando você usa uma rede pública, seja do hotel ou de qualquer outro local que esteja;

• Aprenda como identificar um espelho bidirecional. Eles podem ser raros na vida real, mas podem existir. Coloque um dedo na superfície do espelho e, se houver uma lacuna entre o dedo e o reflexo, é um espelho normal. Se não houver lacunas, o espelho pode ser de duas vias;

• Utilize uma solução de segurança com tecnologias anti-phishing baseadas em comportamento, como o Kaspersky Security Cloud ou o Kaspersky Total Security, que avisarão se a página que estiver tentando visitar, é phishing.

Deixe seu comentário: