Com Edenílson entre os relacionados, Inter embarca para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo

O Inter já está em descolamento rumo ao Rio de Janeiro, para a partida contra o Flamengo, pela Copa Libertadores. No embarque da delegação nesta tarte, em Porto Alegre, uma boa notícia para os colorados. Edenílson estava entre os relacionados e viaja para a partida pelas quartas de final. Contudo, o jogador não deve atuar no Maracanã por conta de um problema muscular.

Confira os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Marcelo Lomba e Danilo Fernandes;

Laterais: Uendel, Natanael, Bruno e Zeca;

Zagueiros: Víctor Cuesta; Rodrigo Moledo e Emerson Santos;

Volantes: Rodrigo Lindoso, Edenilson, Rithely, Patrick, Nonato e Bruno Silva;

Meias: D’Alessandro e Sarrafiore;

Atacantes: Paolo Guerrero, Neilton, Wellington Silva, Guilherme Parede, Nico López e Rafael Sobis.

Ainda em recuperação no Departamento Médico, Rodrigo Dourado segue de fora do time.

Último treino

Na manhã desta terça-feira, o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade. Mais uma vez, o trabalho foi com portões fechados no estádio Beira-Rio. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Bruno Silva, que é opção para a vaga de Edenilson, treinou entre os titulares, assim com Rafael Sobis.

Um provável Inter para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, tem: Marcelo Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Nonato), Patrick, D’Alessandro, Rafael Sobis, com Paolo Guerrero no comando de ataque.

