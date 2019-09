Ocorrências no Acampamento Farroupilha caem com intensificação de segurança dentro do parque

A dois dias do encerramento, o Acampamento Farroupilha de 2019 registra queda expressiva no número de ocorrências policiais no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, em relação a anos anteriores. De acordo com a Polícia Civil, 22 ocorrências foram registradas até a noite dessa quinta-feira (19).

O policiamento 24 horas da Brigada Militar e da Polícia Civil dentro e no entorno do local é um dos motivos pelo qual os delitos estão caindo mais a cada edição dos festejos, informa o delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Paulo César Jardim. “Há dez anos chegávamos ao fim do acampamento com quase 300 ocorrências, número que caiu acentuadamente”, acrescenta.

Logo na entrada do parque, o visitante encontra uma estrutura completa da Polícia Civil. Durante o período do acampamento, a 1ª DP se transfere para o parque, e o delegado titular cumpre ali o seu expediente para garantir a segurança no evento, que atrai milhares de pessoas durante duas semanas. São feitos flagrantes, depoimentos e encaminhamento para o Judiciário. Ao lado da delegacia, há um ônibus da Polícia Civil equipado com um espaço para detenções temporárias e estrutura cartorária.

“Temos plantão 24 horas e fazemos tudo o que se faz em uma delegacia normal, com um contingente significativo. Além dos policiais fixos, temos reforços do interior”, explica o delegado. Para esta sexta-feira, 20 de setembro, o efetivo recebe mais apoio.

Neste ano o evento também conta com a ação da Justiça Instantânea, através do Juizado de Grandes Eventos, o mesmo que atua em eventos esportivos. A ação judiciária rápida ajuda a inibir os delitos, segundo o delegado Jardim. A pauta de audiências do Judiciário é marcada na própria DP, após os depoimentos.

A experiência das outras nove edições em que a delegacia esteve montada no local, para o delegado, mostra que os acampados não são os que costumam praticar atos ilícitos. “O gaúcho acampado é aquele que cultua a tradição. Eles chegam a tirar férias em setembro para vir acampar com a família aqui. Vemos os pais levando os filhos para a escola de manhã e voltando depois. Estão aqui com a família, não querem confusão. Os problemas maiores são com eventuais convidados e com visitantes que não estão aqui pela cultura”, afirma.

O trabalho em conjunto com os patrões dos piquetes também contribuiu para a diminuição dos episódios violentos. Nos últimos anos, a Polícia Civil tem articulado a relação com os responsáveis pelos espaços para que haja maior controle das atividades e do comportamento do público nas festas.

A Brigada Militar também está presente com um posto móvel, que fica estacionado 24 horas no parque, além de policiais militares em viaturas e motocicletas em ronda por todo o espaço. Toda a operação da BM é feita pelo 9ª Batalhão de Polícia Militar, com apoio estratégico do 4º regimento montado.

O comandante do 9º BPM, tenente-coronel Luciano Moritz, garante que a edição de 2019 do acampamento está tranquila no comparativo com anos anteriores. “Isso pela conscientização maior das pessoas e pelo reforço policial empregado neste período dentro e no entorno do parque. Claro que temos episódios isolados, mas nós estudamos os registros policiais e determinamos estratégias para a redução deles. Fizemos isso neste ano e estamos tendo resultados”, observou.

A BM também presta serviços para a comunidade como busca de crianças perdidas. “Os pais devem ficar atentos porque há muita movimentação de pessoas e é um ambiente fácil para que os filhos se percam. Se ocorrer, devem sempre procurar o posto da Brigada e faremos as buscas”, orienta.

