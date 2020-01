Acontece Vem aí a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Será no próximo dia 19

Quem é de Porto Alegre e região metropolitana sabe que em janeiro a Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes é transferida da zona norte para o centro da cidade. Neste dia, após a Abertura Oficial, ocorrerá às 17h uma Missa de despedida da Imagem, que será presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Darley José Kummer. O cortejo até o Santuário do Rosário será acompanhado por milhares de fiéis, autoridades e imprensa, ocasião que representa a abertura oficial dos festejos, que têm seu ponto máximo em 2 de fevereiro de 2020. A visita ao Centro da Capital permite uma maior aproximação com os devotos e comunidade em geral.

Trajeto

A procissão de 19 de janeiro seguirá pelas Avenidas Sertório, Presidente Franklin Roosevelt, Av. Farrapos, Rua da Conceição, Voluntários da Pátria até a Vigário José Inácio. A Imagem permanecerá no Santuário do Rosário para que os devotos prestem suas homenagens até 2 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, feriado municipal.

De 24/01 a 01/02 haverá novena, às 20h, no Santuário dos Navegantes.

Eventos

Diversas atividades acontecem enquanto a Imagem permanece no Rosário. Diariamente são realizadas novenas no dois Santuários. Na edição 2020, mais uma vez, a Santa visitará o Largo Glênio Peres para ficar ainda mais perto da população. Será no dia 22 de janeiro, das 8h às 17h30min, e após haverá missa na Igreja do Rosário.

No dia 25 de janeiro, a Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes promoverá , nos salões do Santuário, a Festa do Chopp, com ingresso a preço fixo de R$ 50,00, incluindo bebida liberada e música ao vivo. O objetivo é arrecadar fundos para a organização da Procissão de 2 de fevereiro, que conta com a participação de milhares de visitantes durante todo o dia. Em 29 de janeiro, o restaurante uruguaio Parrilla Del Sur realizará uma ação beneficente revertida para as obras de caridade da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, entre elas o Abrigo Monsenhor Felipe Diel. Neste dia, 10% de toda a renda arrecadada será destinada à entidade.

Tema religioso

O enfoque religioso escolhido para este ano abordará o tema “Comunidade, Casa da Igreja”. Para Gustavo Brum , Provedor da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, trata-se de uma oportunidade de abrir cada vez mais espaços e oportunidades para as pessoas ficarem mais próximas da religiosidade, da fé e da devoção”.

Imbuídos do espírito de fé, apoio, ajuda mútua e alegria, a procissão será animada pelo Padre Batista e equipe da Paróquia Santuário de Gravataí.

Ajuda financeira

Patrimônio Imaterial da cidade de Porto Alegre, há mais de cem anos a Festa mobiliza a população e representa a manifestação religiosa mais esperada pela comunidade porto-alegrense. Sem recursos públicos ou patrocínio, a Irmandade de Navegantes criou para esta edição um crowdfunding, que auxiliará em parte da festa, que também conta com o importante apoio dos devotos, força fundamental para dar continuidade a este grande evento, um acontecimento de FÉ, CULTURA e PROMOÇÃO HUMANA. Este recurso será reservado para o restauro do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, que precisa de reformas em sua estrutura de telhado, paredes e pisos. A obra orçada e licitada soma 500 mil reais. Para ajudar nas etapas da obra, os fiéis podem fazer doações e contribuir pelo endereço eletrônico : www.doe.la/navegantes2020. A campanha tem como slogan ‘cada real vale muito’.

MAIORES INFORMAÇÕES

Coordenador-Geral da Festa: Juarez Cardoso Vasques- 3325-2200 / 2242

Provedor da Irmandade: Gustavo Brum- 991974768

Pároco do Santuário: Pe. Marcus Vinícius Kalil Ferreyro – 3342-1120

Secretaria da Irmandade: (horário comercial) – 3342-2882

irmandade@irmandadenavegantes.com.br

