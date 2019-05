A ADVB/RS quer reconhecer os movimentos de mudança que ocorrem no mercado

A ADVB lança, no próximo dia 21, o NOVO TOP DE MARKETING ADVB/RS, um projeto que se reinventa para acompanhar tendências e seguir certificando os cases que são referência em estratégia. No encontro, que inicia às 19h e se estende até 20h30min, serão apresentadas as inovações propostas para o prêmio de marketing mais valorizado do Rio Grande do Sul.

O networking acontece na sede da entidade, Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1.000 – Porto Alegre/RS.

Evento gratuito. Mais em : http://bit.ly/LancamentoNovoTopMkt

