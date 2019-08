A Agência Espacial Europeia quer criar abrigos em cavernas da Lua

A Nasa (agência espacial norte-americana) já anunciou seus planos de montar uma estação espacial lunar, chamada de Gateway, que pode permitir presença humana permanente na Lua em 2028. Agora, a ESA (agência espacial europeia) divulgou uma nova ideia para uma possível colonização do nosso Satélite Natural: montar abrigos em cavernas lunares.

Muitos geólogos planetários acreditam que a Lua esconde valas que foram formadas por erupções de lava há bilhões de anos. As diferentes configurações morfológicas da Lua teriam sido formadas por um tipo de vulcanismo basáltico, parecido com o que há em vulcões no Havaí.

Os túneis presentes na Lua poderiam ser usados por astronautas para escapar da radiação cósmica e micrometeoritos. Explorá-los também pode ser uma chance de ter acesso à água congelada presente no subterrâneo lunar.

“Explorar e mapear esses túneis pode nos dar nova informação sobre a geologia da Lua e também ser uma opção interessante para abrigo a longo prazo de futuros visitantes humanos”, afirmou em comunicado Franceso Sauro, diretor do curso de preparo para astronautas da ESA.

Loredana Bessone, líder do campo de testes e treinamento de exploração da ESA, falou sobre as diferentes possibilidades que a Agência Espacial Europeia planeja para as missões de exploração das cavernas. “Os conceitos de missão podem ter base em uma única sonda ou um sistema de satélite distribuído, ou sistemas de sonda e robótica que operem juntos”, afirmou.

A ESA está em busca de ideias que possam ajudar a explorar as cavernas da Lua. Além de mapear os túneis lunares, são bem-vindas propostas para criar canais de comunicação entre as cavernas e experimentos científicos sobre o ambiente lunar.

Nascimento da Lua

A hipótese mais aceita para a formação da Lua é a do Big Splash – ou “grande impacto”.

De acordo com ela, logo após a formação do Sistema Solar, um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, se chocou de lado com a Terra, jogando ao espaço bilhões de toneladas de rochas e outros materiais, que se aglutinaram e deram origem ao satélite.

O problema é saber a época em que essa batida gigantesca teria ocorrido.

Até recentemente, as estimativas variavam de 30 a 200 milhões anos após o surgimento do Sistema Solar. Agora, um trabalho com a participação de um pesquisador brasileiro, dá uma data mais precisa: 4,51 bilhões de anos atrás, ou seja, 50 milhões de anos após a aparição do Sol e seus planetas.

No trabalho, realizado nos laboratórios de geoquímica da Universidade de Colônia, de petrologia experimental, da Universidade de Bonn – ambos na Alemanha – e de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os pesquisadores analisaram, com métodos modernos e precisos, amostras de solo e rochas coletadas na Lua pelos astronautas do Programa Apollo, da Nasa.

