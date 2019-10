A Apple faz recall de iPhones 6S e 6S Plus por falha de energia

A Apple anunciou um novo programa mundial de reparo gratuito de iPhone 6S ou iPhone 6S Plus que não ligam. Segundo a empresa, o defeito é causado por um componente de hardware e afeta apenas as unidades fabricadas entre outubro de 2018 e agosto de 2019. Os telefones foram comercializados em algumas regiões após a descontinuação global do modelo, decorrente do lançamento dos modelos XR, XS e XS Max.

Ao contrário do que ocorreu no recall anunciado recentemente para o Apple Watch, a empresa não forneceu detalhes sobre o defeito encontrado no iPhone 6S. Na página oficial do programa, a companhia se limita a dizer que “determinados dispositivos podem não ligar devido a um componente que pode falhar”. A companhia também não informa se unidades defeituosas foram comercializadas no Brasil.

A cobertura vale especificamente para esse problema e não estende a garantia geral do celular. O smartphone deve estar com tela em bom estado ao ser levado para reparo, caso contrário o consumidor deverá arcar com os custos envolvendo o serviço extra de conserto do display. O mesmo vale para qualquer outro defeito que não seja apenas o do componente que é objeto do programa de reparo.

Este é o sexto programa de reparos que a companhia anuncia só em 2019. Três envolveram problemas no MacBook: na bateria da versão de 15 polegadas, no display no de 13 polegadas, e no teclado de ambas. Houve também bugs em carregadores e um defeito que provocava rachaduras na tela do Apple Watch.

Como saber se o iPhone 6S é elegível

Para saber se um iPhone 6S ou 6S Plus é elegível para conserto gratuito é preciso descobrir o número de série do celular. Depois, o usuário deve digitar a informação na página de suporte support.apple.com/pt-br/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program. O consumidor tem dois anos para solicitar o reparo a partir da data da compra. A Apple utiliza como referência o dia em que o celular foi vendido pelo varejo, excluindo eventuais revendas.

Se um smartphone tem número de série entre os afetados e manifestar o defeito que impede de ligar, é preciso agendar um atendimento na rede de assistência técnica autorizada. Se não houver representação da empresa na cidade, é possível entrar em contato com a Apple para organizar o envio do produto. Todo celular passará por análise técnica prévia para certificar de que é, de fato, elegível para o reparo gratuito.

Se o celular estiver no grupo de atingidos pelo vício de fabricação e o dono tiver pago pelo conserto fora da garantia, é possível entrar em contato com a Apple para solicitar um reembolso.

