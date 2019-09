A aprovação de Bolsonaro é de 31%, segundo o Ibope

Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (25) mostra os seguintes percentuais de avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL): Ótimo/bom: 31%; Regular: 32%; Ruim/péssimo: 34%; Não sabe/não respondeu: 3%.

A pesquisa foi encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). De acordo com a entidade, o levantamento foi feito entre os dias 19 e 22 de setembro e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios.

Em junho, o Ibope divulgou uma pesquisa também encomendada pela CNI sobre a aprovação do presidente. Os números de junho foram: Ótimo/bom: 32%; Regular: 32%; Ruim/péssimo: 32%; Não sabe/não respondeu: 3%.

Maneira de governar

Outro item da pesquisa é a aprovação da maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro. O resultado foi: Aprova: 44%, Desaprova: 50%, Não sabe/Não respondeu: 6%.

Confiança no presidente

A pesquisa divulgada nesta quinta também questionou os entrevistados se confiam no presidente. As respostas foram: Confia: 42%, Não confia: 55%, Não sabe/não respondeu: 3%.

Perspectivas sobre o restante do governo

Questionados sobre as perspectivas para o restante do governo, os entrevistados responderam: Ótimo/bom: 37%, Regular: 27%, Ruim/péssimo: 31%, Não sabe/não respondeu: 6%.

Região Sul

Praticamente estável no País, a aprovação ao presidente Jair Bolsonaro em setembro encolheu significativamente na Região Sul, onde o governo tem maior base de apoio, segundo a pesquisa CNI-Ibope.

Na comparação com abril, quando levantamento anterior havia sido realizado, o percentual de entrevistados que classifica o governo como ótimo ou bom caiu de 52% em junho para 36% em setembro — ainda assim, acima da média nacional, de 31%.

Também cresceu a proporção de moradores da região Sul que consideram a gestão ruim ou péssima, passando dos 18% na pesquisa anterior para 28%.

A aprovação do presidente ficou estável entre os homens, com 44% de ótimo ou bom. A avaliação das mulheres variou de forma negativa no limite da margem. O índice de ótimo e bom passou de 34% para 30%.

Comparação com Temer

Outro dado que aponta perda de popularidade de Jair Bolsonaro no Sul é a comparação de sua administração com o governo de Michel Temer. O percentual dos que avaliam que o presidente está sendo melhor que seu antecessor caiu de 63% para 45% entre junho e setembro.

Em contrapartida, o índice aumentou de 45% para 54% nas regiões Norte e Centro-Oeste. Na avaliação nacional, 43% dos brasileiros consideram Bolsonaro melhor que Temer. Para 33% a qualidade da gestão é igual, e 20% achavam Temer melhor.