“A cicatriz vai continuar”, diz Neymar após o arquivamento de inquérito do estupro

Neymar quebrou o silêncio após a Justiça ter arquivado o inquérito de estupro por falta de provas. Em sua conta oficial no Instagram, o jogador do PSG (Paris Saint-Germain) disse que não está feliz, mas sim aliviado com a decisão. O atleta foi acusado pela modelo Najila Trindade após encontro em Paris, na França.

“Esse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida por muitos motivos, o principal deles ‘o dano’ causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar pra me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas mas também de fazer coisas RUINS!”, desabafou Neymar no Instagram.

O jogador deixou claro que agora precisa continuar, seguir positivo e deixou um recado às mulheres que lutam por seus direitos. “Sim, meu mundo desabou e fui pro chão, mas como diz uma lenda no jiu-jítsu ‘para muitos o chão é o fim de tudo, pra nós é só o começo’. Que seja o começo não só pra mim, mas pra todos que sofreram esse tipo de falsa acusação e PRINCIPALMENTE pra toda MULHER que é REALMENTE vítima deste ato. O meu desejo é que vocês sejam fortes, lutem e consigam tudo que todas vocês merecem! Obrigado Deus POR TUDO, sempre” finalizou o jogador.

Após a manifestação de Neymar, amigos do jogador comentaram a postagem. O jogador Zé Love, a apresentadora Fernanda Gentil e Aline Riscado interagiram com o astro do Paris Saint-Germain.

Inquérito arquivado

A juíza Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, da Vara da Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar, acatou ao pedido do Ministério Público de São Paulo e o caso foi arquivado.

A decisão, no entanto, não significa que Neymar foi considerado inocente. “Importante deixar claro que o arquivamento não implica em absolvição do acusado. O arquivamento pode ser reaberto a qualquer momento, é uma previsão legal, desde que haja novas diligências ou surjam novas provas. Isso não implica em uma absolvição do averiguado”, explicou a promotora Flávia Merlini.

Pai

O pai de Neymar também se pronunciou no Instagram sobre a decisão judicial. Ele agradeceu o apoio de todos os amigos e definiu os últimos dois meses como um “pesadelo”.

“Venho novamente agradecer o apoio de todos os amigos, as orações dos fãs e a confiança dos nossos parceiros, que sempre acreditaram na inocência do meu filho. Mais um passo, aliás, um enorme e definitivo passo, na dura jornada desse pesadelo que vivemos nos últimos e “eternos” dois meses. Acabei de assistir o pronunciamento do Ministério Público com a decisão final, promovendo o arquivamento do inquérito que investigava a injusta acusação de estupro e agressão contra o meu filho”.

